Marcos Ramos e José Cordova disputam A 3ª etapa da Gold Classic em Cascavel

A equipe Le Lac Racing teve muito trabalho na etapa anterior da Gold Turismo e Gold Classic em Campo Grande, com a preparação da Cordova Motorsport, deixando o Peugeot nº 207 e o Aldee nº 81 de Marcos Ramos e José Cordova em condições de “brigar” pelas vitórias nas corridas do fim de semana. Para Cascavel, a expectativa é de bons resultados.

Os curitibanos Marcos Ramos e José Cordova, da equipe Le Lac Racing, que conta o apoio do LC Auto, Gauss, Wiz Seguros, Livuk e Grupo Le lac, vão participar nesse sábado da 3ª etapa da Gold Turismo e Gold Classic, que serão realizadas no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O evento será realizado em quatro provas das categorias Gold Turismo (Pro, Super, Master e Light) e duas provas das categorias da Copa Frum Gold Classic (D1, D2, D3, D4, D5 e PR).

Com duas etapas realizadas, a classificação da Gold Turismo Master 2025 é a seguinte: 1º) Ademar D’Agostini, com 380 pontos; 2º) Fábio Tokunaga, 375; 3º) Marcos Ramos, 370; 4º) Juca Fuganti, 315; 5º) Gilberto Silva, 155; 6º) Adriano Pimentel, 150; 7º) Sandro Stenzolski/Toninho Espolador, 125; 8º) Karl Raucher, 125; 9º) Luiz Marchezi, 105; e 10º) Rogério Marqueto, com 30 pontos. Na categoria Copa Frum Gold Classic Divisão 3, após duas etapas realizadas, os seis primeiros são: 1º) João Vasconcelos, com 180 pontos; 2º) Carlão Estites, 170; 3º) Gelerson Vendramin, 125; 4º) Estevão Alexandre, 120; 5º) Marcos Ramos/José Cordova, 60; 6º) Rogério Shuhli, com 10 pontos.