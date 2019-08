Thiago Klein vai competir no Paraguai

O cascavelense Thiago Klein, tricampeão do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel e campeão da Cascavel de Ouro de 2016 (em dupla com Odair dos Santos), vai competir no Paraguai. Ele foi contratado para disputar o Campeonato de Rali Pista de Alto Paraná, um dos mais importantes do vizinho país.

Thiago estreia na quarta etapa da temporada, a ser disputada sábado e domingo na pista de Hernandárias. Ele vai competir na categoria Marcas. “Aceitei o convite pelo amor ao automobilismo e por poder contribuir para o crescimento do automobilismo do vizinho país. O potencial da competição é muito grande e reúne competidores experientes, com passagem por categorias tops do rali paraguaio e sul-americano. Estou empolgado e ansioso para a estreia”, acentua Thiago.