FC Cascavel vê grupo embolar na reta final

Cascavel e Paraná - Restam quatro rodadas para o fim da fase de classificação da Série D e o FC Cascavel vai precisar ampliar o percentual de aproveitamento se quiser ficar com uma das vagas para a próxima fase. Os resultados da 10ª rodada, disputada no último sábado, embolaram o grupo com todos os times tendo chances matemáticas.



O time cascavelense contribuiu com mais dois pontos perdidos dentro de casa ao empatar com o Monte Azul, em 1 a 1, permanecendo na quarta colocação. A Inter Limeira disparou na liderança ao bater o Cianorte, por 2 a 0, enquanto o Uberlândia fez 4 a 0 no Itabirito assegurando a vice-liderança. O Operário se recuperou ao vencer o Goiatuba, por 2 a 1.