Talento de Toledo conquista título do Novo Basquete Brasil (NBB)

Toledo - O basquete de Toledo alcançou projeção nacional graças ao desempenho de um jovem talento formado na cidade. Luís Eduardo Lazarini Colinski, o “Piá”, de 20 anos e 1,99 metro de altura, integra o elenco do Sesi/Franca, equipe campeã da temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil (NBB) — a principal liga do basquete brasileiro. Com a conquista, a quarta consecutiva do time do interior paulista, Piá já ostenta em seu currículo o título mais importante da modalidade no país.

Estreia no NBB e conquista do título

A participação de Piá na campanha vitoriosa foi breve, mas marcante. Ele entrou em quadra na 26ª rodada da primeira fase, em novembro de 2024, durante a vitória por 91 a 66 sobre o Vasco da Gama, no Ginásio Pedrocão, casa do Franca. Com apenas dois minutos em quadra, Piá fez sua estreia no NBB e passou a integrar oficialmente o grupo tetracampeão nacional.

“O título coroa a realização do sonho de estar ao lado de gigantes do basquete brasileiro. Aprendi muito a cada dia, com os treinamentos e jogos”, destaca o atleta.

Destaque também na Liga de Desenvolvimento

Atualmente, Piá também defende o clube na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), torneio voltado à formação de jovens atletas. A competição é considerada um celeiro de promessas do basquete nacional.

“É uma sensação inexplicável jogar pelo Sesi/Franca. O Pedrocão está sempre cheio e a torcida é fiel, vibra até com os mais novos. É normal o nervosismo ao entrar em quadra pelo time principal, mas isso é bom, mostra que estamos no caminho certo”, conta o jogador.

Início da trajetória em Toledo

A trajetória de Piá reforça a importância da base e do trabalho local. Apesar de ter nascido em Campo Largo, ele e a família se mudaram ainda na infância para o Oeste do Paraná, onde viveu até 2019. Foi nas quadras do Ginásio Jaime Zeni, sob orientação da Associação de Basquete de Toledo (Abatol), que iniciou sua jornada no esporte.