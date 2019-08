Velocross com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Brasileiro, o Sul-Brasileiro e o Paranaense de Velocross, que terão suas quinta, primeira e quarta etapas, respectivamente, realizadas em um único evento, nos dias 7 e 8 de setembro, em Campina Grande do Sul, cidade localizada na região metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Para garantir a vaga, basta fazer o cadastro no site da Federação Paranaense de Motociclismo, pelo link: https://fprm.com.br/inscricao/13770, com investimento de R$ 100. Na hora, o valor sobe para R$ 150. A expectativa é de que mais de 400 pilotos participem das disputas.