Stein tem duas atletas na seleção

Brasil e Cascavel - Líder da Liga Futsal e do Campeonato Paranaense, o Stein Cascavel ganhou ontem mais um motivo para celebrar a temporada. Duas atletas do time foram convocadas pelo técnico Wilson Sabóia para defender a Seleção Brasileira no Torneio Internacional de Xanxerê, que será disputado na cidade catarinense entre os dias 20 e 24 de agosto. Esta é a última convocação antes da Copa do Mundo.

Foram convocadas 14 atletas, entre elas a goleira Bianca e a fixo Luana Rodrigues. As jogadoras do Stein Cascavel se apresentam no dia 13 de agosto e realizam uma série de treinos antes do início da competição. A fase classificatória se estenderá dos dias 20 a 22 de agosto. A decisão está marcada para o dia 24.

Entre novembro e dezembro de 2025, a Amarelinha disputará a primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal, promovida pela FIFA, nas Filipinas. As 16 seleções participantes serão divididas em quatro grupos de quatro. As duas melhores equipes de cada chave se classificam para o mata-mata.

Confira as convocadas

Goleiras – Bianca (Stein) e Júlia (CBF)