Reta final: Serpente recebe o Leão e prepara o bote pelo G4

A Serpente vive um momento delicado: está há cinco jogos sem vencer. O último triunfo foi em 24 de maio, quando bateu o Operário-MS por 3 a 1, também no Olímpico. Desde então, foram quatro empates e uma derrota, o que disparou o alerta. Para espantar a má fase, o técnico Tcheco teve uma semana cheia para treinar e preparar o time, trabalhando com intensidade os setores ofensivo e defensivo.

Logo atrás do Cianorte aparecem Uberlândia e Goiatuba, ambos com 15 pontos. A matemática é simples: se vencer, o Cascavel pode retornar ao G4 e até mesmo alcançar a vice-liderança, dependendo da combinação de resultados. Por outro lado, um novo tropeço pode tornar remotas as chances de classificação.

Na última rodada, o time cascavelense foi derrotado nos minutos finais pela Inter de Limeira e acabou caindo para a 5ª colocação, com 14 pontos. Com o revés, foi ultrapassado justamente pelo Cianorte, que venceu o Monte Azul por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança do grupo, com 16 pontos; a Inter lidera com folga (24 pontos) e, matematicamente, classificada à segunda fase.

Cascavel e Paraná - O FC Cascavel entra em campo neste sábado (12), às 15h30, no Olímpico Regional, para um confronto decisivo na Série D. Pela 12ª rodada da primeira fase, a Serpente enfrenta o Cianorte em um duelo direto por vaga no G4. Depois, restarão apenas mais duas partidas para o fim da primeira fase.

Depois do confronto estadual, o Cascavel ainda visita o Goiatuba e encerra a primeira fase jogando novamente em casa, diante do Uberlândia.

“Pias do Ninho” buscam um novo feito inédito

A equipe Sub-20 do FC Cascavel terá um duelo decisivo contra o Coritiba, jogo que acontece domingo (13), às 15h, no Olímpico Regional. A entrada é gratuita e a presença da torcida será fundamental para empurrar os “Pias do Ninho” rumo à final do Paranaense. O primeiro confrontou aconteceu na capital e o placar foi de 1 a 1.

Em busca de uma vaga na final do Campeonato Paranaense Sub-20 e outra inédita na Copa do Brasil da categoria em 2026, os atletas estão concentrados e treinando com intensidade durante a semana. “É um jogo muito importante para a nossa categoria. Além de valer uma vaga na final do Paranaense, também pode nos colocar na Copa do Brasil Sub-20 do ano que vem, o que seria algo inédito. Já temos a vaga para a Copinha 2026 e queremos seguir fazendo história”, destacou o técnico César Bueno.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal oficial FCCascavelTV, no YouTube.