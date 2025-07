Com liderança dupla, equipe aposta alto na prova noturna

“Fico feliz com a liderança, mas ainda tem muita coisa pela frente. É um processo que tem muito trabalho em equipe, evolução do caminhão, evolução do piloto. Desenvolvimento é muito importante. Vamos seguir progredindo e buscando os resultados, porque os outros pilotos continuam na luta e não podemos vacilar”, comenta Scherer, que carrega a marca da TecFil, Frum, Radar PX, Ambipar, MaxPro e Scherer Auto Peças.

“Líderar um campeonato como a Copa Truck é sensacional, especialmente pelo nível dos pilotos e por todo o trabalho que nosso time tem feito. Os resultados têm sido muito positivos e, agora, é ajustar as coisas para essa corrida histórica que será disputada na noite de sábado”, conta Abbate que terá em seu caminhão Mercedes-Benz as marcas da BZ Automotive, PowerWiew, Wega, Raster, Motorista PX, Panther Lubrificantes, Autoluks e Consórcio Mercedes.

Abbate vive seu melhor momento com uma temporada bastante regular, cheia de pódios e com vitória na última etapa.

Cascavel e Paraná - Raphael Abbate , na PRO, e Arthur Scherer , na ELITE, são os líderes da Copa Truck . Ambos são pilotos da ASG Motorsport e chegam confiantes para as provas que serão disputadas no próximo fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel . Antes mesmo dos caminhões irem à pista, a etapa já é considerada histórica, por contar com a primeira corrida noturna de caminhões no país.

AS atividades de pista da Copa Truck em Cascavel começam na sexta-feira, com treinos livres as 11h20 e 15h45, além de um treino de reconhecimento no período da noite. Sábado é dedicado ao classificatório, a partir das 12h55 e a corrida noturna, às 19h15. A corrida de domingo está marcada para 12h25.

Sobre a ASG



A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport tem se destacado por seu compromisso com a excelência e a sustentabilidade no esporte a motor, reforçando o compromisso da Copa Truck em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança. Em 2024, alcançamos 39 pódios, incluindo nove vitórias e seis pole-positions, além do título na categoria Elite.



Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.

Para a temporada 2025, contamos com seis pilotos e o apoio da Autoluks, Embreagex, Celmi, GAT, Panther, Tecnomotor, Tekma, Para ampliar a divulgação de nossas marcadas, contamos com nossos Midia Partner – Mecânica OnLine, Blog do Caminhoneiro, Curiosidades Automotivas, Mídia Truck Brasil, Portal Caminhões e Carretas e Transporta Brasil.

Fonte: Assessoria