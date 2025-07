COPA TRUCK: Luiz Lopes retorna ao grid em Cascavel

Cascavel – A etapa da Copa Truck que será disputada neste fim de semana em Cascavel vai marcar o retorno do piloto Luiz Lopes ao grid da categoria PRO. O piloto da ASG Motorsport passou por uma cirurgia no joelho direito e ficou fora da prova disputada em Tarumã, sendo substituído pelo filho Luan. Agora, além da recuperação física, Lopes quer recuperar os pontos no campeonato.

“O joelho ainda não está 100%. Sinto um pouco de dor e está inchado. Mas a mobilidade para poder disputar está muito boa. Agora é focar em recuperar os resultados para voltar a pontuar no campeonato”, aponta o piloto que carrega em seu caminhão as marcas da Torra e Jomed.

O reencontro de Luiz Lopes com seu caminhão acontece nesta sexta-feira, quando serão realizadas as primeiras atividades no Autódromo Zilmar Beux com treinos livres as 11h20 e 15h45, além de um treino de reconhecimento no período da noite. Sábado é dedicado ao classificatório, a partir das 12h55 e a corrida noturna, às 19h15. A corrida de domingo está marcada para 12h25.