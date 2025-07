Primeira etapa dos Jogos Abertos de Toledo movimentam a cidade

Toledo - Os primeiros dias do 12º Jogos Abertos de Toledo (Jatoo) reuniram atletas em disputas acirradas em diversas modalidades. No duathlon, realizado no Parque do Povo, Carla Daiane Klein (Yara Country Clube) ficou em 1º lugar no feminino, com tempo de 1h10min52s, enquanto Gustavo Henrique R Bueno (Acad. Bodybuilder/Equilibrium) garantiu o ouro no masculino, com 58min21s.

O futsal teve jogos em quatro locais: Ginásio Lauri José Simon (Panorama), Ginásio da Estação Cidadania (CIE)/São Francisco, Ginásio Alcides Pan e Clube Toledão. Destaque para a vitória expressiva da Astol sobre a Academia Bodybuilder/Equilibrium por 16 a 0 no feminino, além do Mottin Materiais Elétricos que superou o Acat-Toledense por 7 a 0 e a Ótica Gouveia, que venceu o APC-16/AMP Produtos Coloniais por 7 a 4 no masculino.

A ginástica acrobática, no Ginásio da Ginástica (antigo Ginásio do SesiI), premiou Rayssa Santana (Clube Toledão) como campeã individual, com nota 21.700. Na classificação de duplas, Alice Bandascheski e Allana Moreira ficaram em primeiro lugar, com 40.400 pontos, garantindo também a vitória por equipe para a Assermuto com 80.800 pontos.

Na ginástica rítmica, também no Ginásio da Ginástica, Samara Sibin (Clube Toledão) brilhou, ficando em primeiro lugar nos aparelhos bola (23.700) e massa (25.400), assegurando a primeira colocação para o Clube Toledão na soma geral, com 134.300 pontos.

No karatê, disputado no Centro Olímpico, Alexandre Reis (Yara Country Clube) venceu o Kumitê -75kg, com 10 pontos, enquanto Adelir Baldin (Yara Country Clube) liderou o Kumitê +75kg, também com 10 pontos. A equipe do Yara Country Clube somou 28 pontos no total e ficou em primeiro na modalidade.