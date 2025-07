Sábado tem Stein pela LNF

Cascavel e Paraná - O Stein Cascavel volta à quadra do Ginásio da Neva, neste sábado (12), às 19h30, para defender a liderança da Liga Feminina de Futsal. O adversário será o Malgi, do Rio Grande do Sul, que ocupa a 11ª posição, com apenas três pontos em sete partidas. O jogo é válido pela 10ª rodada da competição, que tem o Stein com 100% de aproveitamento na liderança e com o melhor ataque.

Preparação e Expectativas para o Jogo

“Nós conseguimos dar um descanso para as atletas e tivemos a semana cheia para trabalhar e preparar bem a equipe. A Malgi venceu a última partida e vinha de resultados negativos, então não tenho dúvida que assim como nas outras disputas, vai ser um jogo bastante difícil. É uma equipe que necessita a qualquer custo pontuar, então nós estamos estudando bastante e esperamos contar com o apoio do nosso torcedor para continuar esse momento incrível que estamos vivendo, de invencibilidade e também de um ótimo rendimento”, conta o técnico Márcio Coelho.