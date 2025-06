Após duas semanas, Serpente joga em casa e encara o Monte Azul

Cascavel e Paraná - Depois de duas semanas de preparação, o FC Cascavel volta a campo neste sábado (28) pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Tcheco enfrenta o Monte Azul, às 15h30, no Estádio Olímpico Regional, em um duelo considerado direto na briga por uma vaga na próxima fase da competição nacional.

Durante o período sem jogos, o clube teve a oportunidade de recuperar os atletas, além de trabalhar com mais intensidade os aspectos físicos e táticos, considerados essenciais pelo comandante Tcheco para elevar o nível de desempenho da equipe. Com 13 pontos conquistados em nove jogos, o FC Cascavel ocupa a 4ª colocação no Grupo 7, dentro da zona de classificação. O Monte Azul aparece “no retrovisor”, na 6ª posição, com 10 pontos.

Vaga no G-4

A partida deste sábado é crucial para as pretensões da Serpente Aurinegra na competição. Restando apenas cinco jogos para o encerramento da primeira fase, cada ponto conquistado é fundamental na briga pela classificação. No primeiro turno, jogando fora de casa, o Cascavel venceu o Monte Azul por 1 a 0, e agora quer repetir o triunfo diante do seu torcedor.

De acordo com o regulamento da Série D, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam à segunda fase. A liderança do Grupo 7 é da Inter de Limeira, com 18 pontos, seguida por Goiatuba, com 14, e Cianorte, que também soma 13 pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate.