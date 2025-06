Cascavelenses convocados para o Ibero-Americano

Cascavel e Paraná - Os excelentes resultados obtidos nas últimas competições nacionais garantiram a cascavelense Larissa Schon de Morais e o técnico Luiz Broetto na lista de convocados para representar o Brasil no próximo Campeonato Ibero-Americano de atletismo sub-18, previsto para acontecer em Assunção, Paraguai, entre os dias 26 e 27 de julho. Larissa venceu a prova dos 400 metros com barreira e foi medalha de prata nos 100 metros com barreiras no Campeonato Brasileiro.

Larissa vem desde o ano passado colhendo ótimos resultados, como as duas medalhas de ouro no Sul-Americano de 2024, disputado na Argentina, nas provas dos 400 metros com barreiras e no revezamento 8×300 metros.



Atualmente, ela é recordista brasileira dos 300 metros com barreiras na categoria Sub-16, prova em que também foi campeã nacional. No cenário estadual, acumula títulos como campeã paranaense nas provas com barreiras de 80 e 300 metros (Sub-16), além de ouro nos 100 e 400 metros com barreiras (Sub-18).