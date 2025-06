Verdão e Fogão perdem jogadores por lesão

Brasil - Às vésperas do duelo que vai definir a passagem de uma das equipes para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras e Botafogo estão perdendo jogadores na competição por conta de lesão. No Verdão, o zagueiro Murilo sofreu uma lesão muscular na coxa durante a partida contra o Inter Miami, e não atuará mais na competição, devendo ser substituído por Bruno Fuchs.Também é um zagueiro o desfalque do Botafogo. Bastos retornará ao Brasil para tratar uma lesão no joelho esquerdo. O jogador já vinha sofrendo os efeitos de uma pancada no local desde o Campeonato Carioca. Chegou a ser cogitada uma cirurgia, mas se optou pelo tratamento convencional.O clássico brasileiro pelo Mundial acontecerá no domingo (28), às 13h (de Brasília), valendo uma vaga nas quartas contra o vencedor de Benfica x Chelsea.DefiniçõesAs últimas vagas para a segunda fase serão definidas hoje (26) com os grupos G e H. No G, Manchester City e Juventus duelam para ver quem passa como primeiro colocado. Já no grupo H, Real Madrid, Salzburg e Al-Hilal disputam as duas vagas.