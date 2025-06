Atleta de Cascavel é convocada para Seleção Brasileira de Atletismo

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel segue incentivando talentos do esporte local e celebrando conquistas internacionais. A mais recente boa notícia envolve a jovem Larissa Schon de Morais, que acaba de ser convocada para a Seleção Brasileira de Atletismo. Ela integrará o time que vai competir no Campeonato Ibero-Americano Sub-18, marcado para os dias 26 e 27 de julho, em Assunção, no Paraguai. O torneio também será uma etapa preparatória para o Pan-Americano Júnior.

Destaque internacional

Em 2024, Larissa teve um ano brilhante. No Campeonato Sul-Americano Sub-18, realizado em San Luis, na Argentina, ela conquistou duas medalhas de ouro — nos 400 metros com barreiras e no revezamento 8×300 metros — e ainda garantiu um quinto lugar nos 100 metros com barreiras.

Recordes nacionais e títulos estaduais

Além do destaque internacional, Larissa Schon acumula feitos importantes no Brasil. É a recordista brasileira dos 300 metros com barreiras na categoria Sub-16, prova em que também se sagrou campeã nacional. No cenário estadual, foi campeã paranaense nas provas com barreiras de 80 e 300 metros (Sub-16) e conquistou ouro nos 100 e 400 metros com barreiras (Sub-18).

Medalhas no Brasileiro e estreia na categoria adulta

No Campeonato Brasileiro Sub-18, Larissa conquistou medalha de prata nos 100 metros com barreiras e ouro nos 400 metros com barreiras — resultados que garantiram sua convocação para a Seleção Brasileira.