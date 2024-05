Porsche abre pré-vendas do novo Cayenne GTS

O novo Porsche Cayenne GTS pode ser encomendado por clientes brasileiros em todos os Porsche Centers do País. A pré-vendas iniciou ontem e o modelo será oferecido em duas versões: Cayenne GTS (R$ 930.000) e Cayenne GTS Coupé (R$ 960.000). As entregas das primeiras unidades são esperadas para o segundo semestre de 2024.

As novas versões do Cayenne somam-se à atual e diversa família de modelos: Cayenne E-Hybrid, Cayenne S, Cayenne S E-Hybrid e Cayenne Turbo E-Hybrid (SUVs); Cayenne E-Hybrid Coupé, Cayenne S Coupé, Cayenne S E-Hybrid Coupé, Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé e Cayenne Turbo GT (coupés).

Em sua essência, o Cayenne é tanto um carro esportivo de alta performance quanto um SUV para todo terreno. Como a abreviação GTS significa Gran Turismo Sport para a Porsche, isso se traduz em uma dose extra de dinamismo, com uma oferta aprimorada de dirigibilidade esportiva. Com um trem de força potente, ajuste preciso e design exclusivo, o novo Cayenne GTS permanece fiel a esse princípio, mas se mantém adequado para uso diário.

O chassi especificamente ajustado para GTS e a altura da carroceria reduzida em 10 milímetros conferem um perfil de condução ainda mais empolgante para as versões GTS. Um pouco mais a fundo, o carro é equipado com suspensão a ar adaptativa, incluindo Porsche Active Suspension Management (PASM) e Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Todos os componentes de chassi e sistemas de controle, como Porsche Traction Management (PTM) e o opcional Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), são especificamente projetados para um desempenho ótimo em estrada.

A tecnologia de amortecedor de duas válvulas do GTS oferece uma resposta impressionante, e sua suspensão a ar de dois compartimentos dá ao carro uma taxa de mola altamente dinâmica, garantindo ao mesmo tempo o conforto ao motorista. Os rolamentos de pivô do eixo dianteiro dos modelos Cayenne GTS vêm do Cayenne Turbo GT. Eles aumentam o câmber negativo das rodas em 0,58 grau em comparação com outros modelos Cayenne. O resultado se exprime em curvas extremamente ágeis e dinâmica excepcional de manuseio.

Mais potente

Além do chassi bem ajustado, o motor V8 é outra característica importante do Cayenne GTS. O V8 biturbo de 4.0 litros, desenvolvido pela Porsche e fabricado em Zuffenhausen, passou por uma extensa revisão técnica. Isso resultou em ganhos de eficiência e um aumento significativo no desempenho: o motor agora produz 500 cv de potência – um aumento de 40 cv em comparação com o modelo anterior. O torque máximo agora é de 660 Nm, um aumento de 40 Nm. A transmissão Tiptronic S de oito velocidades revisada melhora consideravelmente o desempenho de condução através de tempos de resposta e mudança mais curtos nos modos Sport e Sport Plus.

Em combinação, esses recursos proporcionam ao carro esportivo de quatro portas um desempenho verdadeiramente notável. O novo Cayenne GTS acelera de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos. A velocidade máxima é de 275 km/h. Uma inovação técnica adicional é que a caixa de transferência para o sistema de tração nas quatro rodas Porsche Traction Management (PTM) possui um circuito de resfriamento de água independente. Esta tecnologia também é adotada do modelo Turbo GT de alta performance. Ela auxilia na manutenção da temperatura ideal de operação do sistema, garantindo ainda mais robustez ao conjunto.

Crédito: Divulgação