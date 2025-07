GM inicia a produção do Novo Tracker

Brasil - O Novo Tracker estreia nas próximas semanas na rede Chevrolet com evoluções relevantes em acabamento, conforto dinâmico e conectividade, resultado direto da excelência aplicada à sua fabricação e pesquisas de mercado para se atender as necessidades e anseios do consumidor, que guiou todo o desenvolvimento deste projeto. Por fora, destaque para o design dianteiro todo renovado, enquanto o interior ganha painel com cockpit virtual e OnStar com novos serviços, como o Acompanhamento Seguro.

A General Motors deu início à produção comercial do Novo Tracker em sua unidade de São Caetano do Sul (SP), a mais longeva fábrica automotiva em atividade no Brasil — e uma das mais modernas do grupo no mundo. Para viabilizar a montagem de um dos SUVs mais vendidos da América do Sul, a linha passou por uma transformação significativa, com foco em qualidade, produtividade e ergonomia.

Melhorias na Produção do Novo Tracker

Entre as melhorias, destacam-se a instalação de novos equipamentos de montagem, como uma célula automatizada para o novo para-choque dianteiro com recursos aerodinâmicos inovadores.