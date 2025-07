Novo Civic Advanced Hybrid une tecnologia, design refinado e desempenho excepcional

Brasil - A Honda apresenta o novo Civic Advanced Hybrid, um modelo que une tecnologia de ponta, design refinado e desempenho excepcional. Com atualizações que reforçam sua posição como referência em seu segmento, o modelo é a escolha ideal para quem busca excelência em cada detalhe.

Design que impressiona

Integrante da família Advanced Hybrid, que conta também com os flagships Accord e CR-V, todos com a tecnologia híbrida de ultraeficiência e:HEV, o novo Civic Advanced Hybrid apresenta um visual renovado nas grades frontais e para-choque dianteiro, além de contar com lanternas traseiras escurecidas. Tais mudanças acentuaram a esportividade e o requinte, aspectos condizentes com a eficiência dinâmica, desempenho e sofisticação do modelo. No centro do para-choque, as grades superior e inferior têm elementos hexagonais, enquanto tomadas de ar verticais se destacam nas extremidades. O aspecto agressivo do Civic Advanced Hybrid é também ressaltado pelas rodas de 17 polegadas calçadas com pneus 215/50 R17 91V.

O design interno se caracteriza pelo equilíbrio do painel, com formas retilíneas e difusores de ar discretos, que provocam uma elevada percepção de qualidade. O painel de instrumentos tem tela de TFT colorida de 10,2 polegadas de alta definição, que permite diferentes configurações.

Os materiais empregados no revestimento das diversas superfícies se caracterizam pela excelente aparência e tato agradável. A ergonomia bem estudada é evidenciada pelo acesso intuitivo aos principais comandos, assim como pela existência de diversos porta-objetos. Smartphones podem ser recarregados por indução em compartimento apropriado.

Os bancos dianteiros com estabilização corporal e ajustes elétricos para motorista e passageiro oferecem conforto superior. No banco traseiro, o espaço para pernas e o apoio de braço central garantem comodidade para todos os ocupantes. O porta-malas de 495 litros reforça a versatilidade do modelo.

Tecnologia

A bordo do Civic Advanced Hybrid, a conectividade é sinônimo de praticidade e segurança. Uma das principais novidades do novo modelo, a integração com os serviços Google — como Google Maps, assistente por voz e Play Store — oferece uma experiência digital fluida e intuitiva. A central multimídia de 9” é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, garantindo conectividade total.

O painel digital de 10,2” exibe informações em tempo real sobre condução e fluxo de energia do sistema híbrido. Quatro portas USB-C iluminadas, ar-condicionado Dual Zone, sistema de som premium Bose com 12 alto-falantes e teto solar elevam o padrão de conforto e conveniência.

A plataforma myHonda Connect permite controle remoto do veículo via smartphone, com funções como rastreamento, notificações, assistência 24h e agendamento de serviços, colocando o motorista no centro da experiência.

Motorização híbrida

Destaque absoluto do Honda Civic Advanced Hybrid é a tecnologia e:HEV, um inovador powertrain composto por dois motores elétricos de alta eficiência combinados ao motor 2.0 de combustão interna ciclo Atkinson. Este sistema de propulsão se vale de um motor elétrico de alta potência/torque (184 cv e 32,1 kgfm) que opera em conjunto com o motor a gasolina alimentado por injeção direta (143 cv e 19,1 kgf.m). Ao segundo motor elétrico cabe a função de gerador de energia para a IPU – Intelligent Power Unit, o conjunto de baterias de íons de lítio posicionado sob o assento do banco traseiro.