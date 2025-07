XC60 se torna o carro mais vendido da história da Volvo

Brasil - Lançado em 2008, o D-SUV da Volvo continua sendo o preferido entre os clientes, atraindo motoristas que priorizam segurança, qualidade e uma experiência premium ao volante. Inicialmente produzido exclusivamente na Europa, o XC60 foi o primeiro modelo global da Volvo a também ser fabricado na China, fortalecendo as vendas locais. Também em 2018, foi eleito o Carro Mundial do Ano.

Foto: Divulgação

A geração atual do XC60 apresentou os motores híbridos plug-in para um público mais amplo e, no último ano, foi o híbrido plug-in mais vendido da Europa. Para o MY 2026, o XC60 passou por uma atualização significativa, trazendo um design renovado, experiência de uso mais intuitiva, mais conforto e um sistema de infoentretenimento ainda mais responsivo. No Brasil, a nova versão foi apresentada pela primeira vez no dia 12 de junho, no Festival Interlagos 2025. O evento também marcou o início das vendas no país.

“Na Suécia da década de 80, o Volvo 240 era o icônico carro familiar – dava para ver um em quase toda garagem. Hoje, o XC60 assumiu esse papel em dois sentidos. Não só como o novo favorito das famílias, mas também como nosso maior sucesso de vendas de todos os tempos, o que por si só é a maior prova de que se trata de um carro excepcional. E agora, com as atualizações mais recentes, ele ficou ainda melhor”, relembra Susanne Hägglund, head de Global Offer da Volvo Cars.

“É muito gratificante ver o XC60 entre os mais vendidos do mercado premium e, agora, alcançando o posto de modelo mais vendido da história da Volvo. O XC60 é um grande sucesso também aqui no Brasil e, pessoalmente, sou um grande fã do carro. Por aqui, temos acompanhado de perto como ele segue firme na liderança do seu segmento (D-SUV), com 22% de market share e quase 45 mil unidades vendidas, desde o seu lançamento”, comemora Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil.

Dois ícones

Quando foi lançado em 1974, o Volvo 240 estabeleceu novos padrões de segurança que permaneceriam relevantes por décadas. Para a época, ele apresentava um design avançado da carroceria, com zonas de deformação dianteiras e traseiras, além de um compartimento de passageiros reforçado, antecipando conceitos que continuam protegendo os ocupantes dos carros da Volvo até hoje.

O 240 também foi um dos primeiros carros a oferecer proteção lateral aprimorada, tecnologia que mais tarde evoluiu para o sistema patenteado SIPS (Side-Impact Protection System) da Volvo. Além disso, a introdução do assento elevatório infantil em 1978 marcou uma inovação mundial pioneira.

O XC60 segue esse legado com a introdução de tecnologias de ponta em segurança, como o City Safety – o primeiro sistema padrão de frenagem automática de emergência em baixa velocidade, projetado para ajudar a evitar ou minimizar colisões em velocidades de até 30 km/h. Lançado em 2008, esse recurso hoje é comum em carros novos do mundo todo.