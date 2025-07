O frio chegou, proteja o seu automóvel

Brasil - A estação mais gelada do ano chegou e com ela recordes de temperatura baixa em várias cidades brasileiras. Mas além de reforçar os cuidados com a saúde, o momento é também de redobrar a atenção com o carro. O frio pode ser um vilão e favorecer a oxidação, acelerando o aparecimento de ferrugem, como também pode aumentar pequenos arranhões com a dilatação dos materiais e exigir mais esforço do motor na hora de dar a partida. Pensando nisso, a Autoglass reuniu sete mitos e verdades para ajudar os motoristas a protegerem seus veículos durante o inverno.

“Existem várias dicas que podem auxiliar nestes meses mais gelados. A gasolina, por exemplo, funciona melhor em dias frios e ajuda o carro a ligar mais facilmente, principalmente de manhã cedo. Outra orientação é sempre estacionar em local coberto, porque isso ajuda a proteger o veículo da umidade e da queda de temperatura durante a madrugada. São cuidados simples, mas que são fundamentais na conservação do seu carro”, explicou o instrutor técnico da Autoglass, Vitor Abreu.

Confira o que é mito e verdade seu auto no inverno

O frio pode impactar a lataria do carro?

Verdade. O frio pode afetar a lataria, principalmente se houver pequenos danos, como arranhões ou amassados. Em temperaturas baixas, a dilatação e a contração dos materiais aumentam o risco de rachaduras na pintura e favorecem a oxidação, acelerando o aparecimento de ferrugem, especialmente em locais com alta umidade.

Pequenos danos se agravam mais rápido nesse período?

Verdade. Arranhões ou trincas na pintura na umidade típica do inverno facilita a corrosão, tornando pequenos danos mais críticos se não forem tratados.

No inverno, a manutenção dos óleos do carro sempre muda?

Mito. Não necessariamente, mas é importante verificar. Óleos muito viscosos podem circular com mais dificuldade em temperaturas baixas. Por isso, é essencial usar o óleo recomendado no manual do veículo.

Preciso me preocupar com a saúde da bateria em temperaturas mais baixas?

Verdade. O frio reduz a capacidade de carga da bateria e aumenta o esforço necessário para dar a partida. Se a bateria já estiver com carga baixa ou envelhecida, as chances de falha aumentam.

As palhetas ressecam com mais facilidade no frio?

Verdade. Embora o ressecamento seja mais comum no calor, o frio também pode deixar a borracha rígida e quebradiça, reduzindo a eficiência da limpeza do para-brisa.