Renault apresenta o Boreal, SUV para fortalecer presença no segmento C

Brasil - Com o Boreal, a Renault supera uma nova etapa em sua estratégia de expansão internacional. Este novo SUV destinado aos mercados fora da Europa não se limita a ampliar a gama de produtos da marca. Ele encarna uma estratégia de crescimento centrada em fortalecer a presença da Renault no segmento C de forma durável em mais de 70 países.

Foto: Divulgação

“Em outubro de 2023, apresentamos nosso plano para fortalecer a presença mundial da Renault: o Renault International Game Plan. Estamos nos baseando em cinco polos estratégicos – na América Latina, Norte da África, Turquia, Índia e Coreia do Sul – e investindo 3 bilhões de euros para lançar oito novos veículos fora da Europa, com a clara ambição de dobrar nosso faturamento por veículo. E estamos agindo! Nossas vendas fora da Europa avançaram 16,4% no primeiro semestre de 2025, alavancadas pelo sucesso comercial dos nossos modelos Kardian e Koleos. E hoje, tenho o orgulho de anunciar um novo capítulo desta aventura: o Renault Boreal, um verdadeiro ícone da nossa ambição de elevar a qualidade e a inovação em escala mundial, entregando mais valor aos nossos clientes fora da Europa e fortalecendo nossa estratégia de premiumização”, diz Fabrice Cambolive, CEO da Marca Renault

Expansão

A Renault é a marca de automóveis francesa mais vendida no mundo, com 1.577.000 veículos vendidos em 2024 — quase 40% (560.000 veículos) dos quais foram vendidos fora da Europa. Com o Boreal, a Renault abre um novo capítulo para a marca.

Após o lançamento dos modelos Kardian, Duster e Grand Koleos, o Renault Boreal se insere como um pilar central do plano estratégico International Game Plan 2024-2027. Vale lembrar que, até 2027, a Renault terá investido nada menos que 3 bilhões de euros para lançar oito novos veículos em mercados internacionais (fora da Europa). Cinco deles, nos segmentos C e D, vão posicionar a marca nos segmentos de maior criação de valor. Em 2027, a Renault tem o objetivo de duplicar o faturamento unitário por veículo vendido fora da Europa em comparação com 2019.

Como ferramenta de conquista, o Renault Boreal se insere plenamente no DNA dos novos produtos da marca e terá a missão de equilibrar o mix de vendas nos mercados fora da Europa, sempre seguindo a estratégia de passar de volumes para o valor, iniciada pelo plano estratégico Renaulution. Ele se destina principalmente às regiões onde a Renault ainda é sub-representada no segmento C, que é extremamente estratégico. Na América Latina, este segmento apresenta forte crescimento na demanda por SUVs para a família. Já na Turquia, Oriente Médio e na Bacia do Mediterrâneo, onde mais de um a cada dois veículos vendidos é um SUV, ele complementa a gama da marca com uma proposta competitiva.

Foto: Divulgação

Produção no Brasil

A estratégia industrial construída em torno do Renault Boreal se baseia em um sistema de produção em dois continentes. Em Curitiba, no Brasil, ele será produzido para 17 países da América Latina. Paralelamente, a planta de Bursa, na Turquia, fornecerá sua produção para 54 outros mercados, incluindo a Europa Oriental, Oriente Médio e países do Mediterrâneo. Próximos de seus mercados de comercialização, estes polos industriais locais têm o objetivo de aumentar a agilidade da logística e otimizar os custos de produção.