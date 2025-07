Chevrolet apresenta os novos Onix, Onix Plus, Tracker, Spark e Captiva

Na sequência, é a vez do Novo Onix e do Novo Onix Plus, o hatch e o sedã campeões de vendas da Chevrolet . Os dois passam a contar com um visual mais refinado, com a inédita opção de faróis Full LED, que permite elevar o poder de iluminação em 61% frente ao sistema anterior. Todo para-choque frontal foi repensado no intuito de trazer melhor estética e funcionalidade, facilitando a transposição de valetas e rampas. Atrás, as lanternas passam a ser translucidas, proporcionando uma dose extra de charme ao Plus, e o aplique inferior do para-choque do hatch ganha um ar esportivo.

Entre os equipamentos avançados estão aqueles que unem conectividade, proteção e comodidade, a exemplo do acompanhamento seguro e o myChevrolet app com funcionalidades extras, todos novos recursos do OnStar. Atualizado recentemente com injeção direta, o motor turbo passa por uma recalibração, antecipando-se a possíveis mudanças nas regras de tributação por faixa de potência em discussão pelo governo federal.

O acabamento interno está mais sofisticado, incluindo bancos com espuma de diferentes densidades e superfície acolchoada, além de um painel modernizado, caracterizado por grandes telas de alta definição e as demais superfícies numa seleção de materiais bastante agradável ao toque.

O primeiro a chegar às lojas é o Novo Tracker . O SUV mais emplacado da América do Sul estreia com evoluções nos aspectos valorizados pelo consumidor. Entre os destaques estão a nova identidade frontal. Ela aprimora o efeito aerodinâmico e ressalta a presença do veículo com assinatura luminosa em dois níveis e grade, para-choque, rodas e lanternas reestilizadas.

“Nosso plano contempla a atualização dos modelos mais comercializados e a ampliação da linha de veículos elétricos que passam a integrar o portfólio da Chevrolet. Assim, reforçamos nossa presença nos segmentos mais estratégicos do mercado e entregamos o que o brasileiro prioriza: design inteligente , tecnologias inovadoras e excelente performance . Tudo isso com o respaldo de uma marca confiável e a excelência de uma ampla rede de concessionárias”, afirma Santiago Chamorro , presidente da GM América do Sul .

Com essa nova geração de automóveis, a Chevrolet não apenas completa a renovação de todo o seu catálogo por aqui, como também reafirma seu compromisso com a inovação, a eletrificação acessível e o desenvolvimento do país — onde já produziu quase 20 milhões de veículos desde sua chegada.

Brasil - A Chevrolet inicia a segunda metade de 2025 com uma forte ofensiva. Em um momento histórico em que celebra seus 100 anos de atuação no Brasil , a marca apresenta simultaneamente cinco importantes lançamentos: Novo Onix , Novo Onix Plus, Novo Tracker e os inéditos Spark EUV e Captiva EV .

O grande salto, porém, está no interior, com a introdução do cockpit virtual — que une o painel digital à tela de 11″ do MyLink formando uma superfície integrada e tecnológica. O ar-condicionado foi otimizado com auxílio de softwares de inteligência artificial e todas as versões ganham mais itens de série, como Wi-Fi nativo e chave presencial, reforçando seu empenho com a evolução contínua do produto.

Seja na configuração aspirada ou turbo, o motor segue seu alto padrão de eficiência, agora com alterações, inclusive de calibração, para uma experiência de condução ainda mais prazerosa. Com isso, supera sua própria marca anterior e alcança a melhor média de consumo entre os flex: até 17,7 km/l de gasolina na estrada.

Tanto a família do Novo Onix como o Novo Tracker contam com garantia de fábrica ampliada para até cinco anos — um reforço de confiança na engenharia do produto. Ambos terão ainda uma série especial e limitada alusiva aos 100 anos da Chevrolet no país, assim como ocorreu com a picape S10.

Spark EUV, um SUV

Equipado com motor elétrico de 180 Nm de força, o modelo se destaca pelo design boxy que amplia a sensação de espaço interno, além de um pacote de equipamentos recheado de recursos para os padrões da categoria, como o inédito sistema Chevrolet Intelligent Driving, um conjunto avançado de tecnologias de assistência ao motorista que atua de forma integrada para tornar cada trajeto mais seguro e confortável.

Uma das inovações é o Assistente de Cruzeiro em Curva, que é capaz de atuar no volante para corrigir trajetórias e ajustar a velocidade do veículo. Além disso ainda traz outros itens de destaque, a exemplo do freio de estacionamento eletrônico, câmera 360, banco do motorista com regulagem por botão e retrovisores laterais com rebatimento elétrico.

O mais recente representante da nova geração de veículos zero emissão traz ainda um interessante balanço entre performance, velocidade de recarga e autonomia — o carro é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h na casa dos 11s, roda 258 quilômetros com uma carga completa no intenso ciclo do Inmetro e precisa de apenas 35 minutos para energizar a bateria de 30% a 80% em rede contínua (DC 50Kw).

O SUV de estilo marcante oferece ainda três pacotes personalizados de acessórios que o tornam ainda mais exclusivo. Eles podem ser combinados com opções de cores vibrantes para a carroceria que exploram brasilidades, como o Branco Cupuaçu, o Cinza Redentor, Azul Atlântico e o Amarelo Canário.

Com tudo isso, o Spark se posiciona como uma alternativa interessante frente a EVs de dimensões semelhantes, diferenciando-se pelo aspecto de SUV e pela reconhecida tradição e credibilidade da marca Chevrolet.