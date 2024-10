Pilotos e amigos fazem uma homenagem a Léo Mascarello

O GP Cascavel do Moto1000GP, a ser disputado sábado e domingo, em Cascavel, também será uma homenagem ao piloto e ortopedista de Palotina Léo Mascarello, que faleceu no dia 18 de março do ano passado, quando treinava no autódromo cascavelense. Léo tinha 38 anos e era considerado um dos mais talentosos pilotos do motociclismo paranaense.

As categorias 300e 400cc terão o nome de Léo Mascarello e estarão na pista pilotos que conviveram com ele ao longo da várias temporadas. Além dos pilotos que estarão na pista, muito de seus amigos estarão no autódromo (nos boxes e nas arquibancadas), prestando-lhe uma justa homenagem.