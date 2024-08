Paranaense defende a liderança da Stock Car em Belo Horizonte

A Stock Car vai desembarcar pela primeira vez em Belo Horizonte (MG) tendo o piloto do Time Lubrax Júlio Campos como líder de seu campeonato. E é nesta condição que o piloto paranaense da Pole Motorsport espera deixar a capital mineira: com 499 pontos, o piloto do Chevrolet Cruze #4 tem apenas cinco tentos a mais do que o amigo e vice-líder Ricardo Zonta, mas está otimista em permanecer na liderança após o inédito desafio no novo circuito de rua da capital mineira, que leva o nome do histórico piloto local Toninho da Matta.

“Vai ser uma corrida muito interessante. Faz tempo que nenhum piloto anda em pista de rua”, projetou Campos, que salientou o grande número de circunstâncias atípicas a serem encontradas na pista belorizontina. “São poucos pneus disponíveis para o fim de semana e os pilotos terão que guardar pneus para a corrida. A tomada de tempos também será diferente, com poucos pilotos em pista ao mesmo tempo e três voltas lançadas, então é muita coisa nova”, frisou.

A programação do BH Stock Festival tem, neste sábado (17), a disputa da classificação às 10h30 e da corrida sprint às 15h. No domingo (18), a corrida principal terá início às 13h.