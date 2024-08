Notas Bandeirada

Metropolitano

Rafael Paiva, presidente do Kart Clube de Cascasvel, está confiante para a realização da 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, que será disputada no próximo dia 24, no Kartódromo Delci Damian. Rafael diz que toda a diretoria está empenhada para que esta etapa supere os 129 inscritos da prova de abertura da temporada. “Estamos trabalhando para colocar 150 pilotos na pista e para isso estamos contactando com pilotos, preparadores e dirigentes de diversas cidades do Paraná e de outros estados”, frisa Rafael.

Antecipada

Inicialmente marcada para o dia 24 de novembro, uma semana depois do Campeonato Brasileiro em Londrina (PR), a decisão do título da categoria Mini 2T na V11 Aldeia Cup de Kart será antecipada para 20 de outubro e integrará a programação da penúltima etapa da competição. A razão é dar uma última oportunidade para os pilotos e equipes da categoria se prepararem para a disputa do Brasileiro, que será realizado de 11 a 16 de novembro. “Entendemos que a V11 Aldeia Cup, além de ser a ‘porta de entrada’ de novos pilotos para o kartismo, é também preparatório para grandes eventos, como o próprio Brasileiro”, explicou Vinícius Escarlate, promotor da V11 Aldeia Cup e proprietário da equipe V11 Kart.

Paisagens

A região norte do Rio Grande do Sul é formada por lindas paisagens naturais que circundam, especialmente o leito do Rio Uruguai, na divisa com Santa Catarina. E será neste cenário que acontecerá a 3ª etapa dos campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Rali de Velocidade, amanhã e sábado, tendo como sede a cidade de Severiano de Almeida.