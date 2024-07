Notas Bandeirada

Bernardo Kresta

Com apenas seis anos de idade, Bernardo Kresta comemorou no último sábado a conquista de seu primeiro título na carreira. Em Pato Branco, no Paraná, ele se sagrou campeão da Copa Sudoeste, competição disputada em duas etapas. Piloto da categoria Escola, Kresta fez uma primeira etapa perfeita, conquistando a pole position e vencendo as três baterias da rodada disputada em Francisco Beltrão.

Miguel Spohr

Até domingo o jovem piloto Miguel Spohr entrará na disputa pelo título da categoria OK Júnior na Copa Brasil de Kart. A competição nacional é a segunda mais importante do país e terá como palco o Circuito Paladino, situado na cidade de Conde, Região litorânea da Paraíba. Campeão do Campeonato Integrado de Kart do Maranhão pela categoria Mirim, Campeão Sul-maranhense de Kart e campeão Tocantinense pela categoria Cadete e campeão F-4 Júnior da Copa União, torneio interestadual que reúne os estados do Maranhão, Pará e Tocantins, Miguel Spohr busca o melhor resultado no nacional.

Turismo Nacional

A Turismo Nacional está pronta para muitas emoções de hoje a domingo no “templo do automobilismo brasileiro”. O Autódromo de Interlagos será palco da quarta etapa da temporada 2024, sendo a terceira rodada Sprint do ano, trazendo um grid robusto e diverso, com a sempre interessante mescla entre pilotos experientes e a nova geração do automobilismo que vê na categoria dos carros mais vendidos do Brasil o primeiro passo para chegar à Stock Car Pro Series.