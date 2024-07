No Dia do Motorista: entenda a relação entre tecnologia e cuidados ao volante

No dia 25 de julho, celebramos o Dia do Motorista, uma data dedicada a reconhecer e valorizar aqueles que desempenham um papel essencial no transporte seguro de pessoas e mercadorias em todo o mundo. Esta data homenageia os motoristas, além da evolução da tecnologia e os cuidados essenciais ao volante na era digital.

Trata-se de um público expressivo e que ainda tem crescido. Segundo dados de 2023 da Confederação Nacional do Transporte (CNT), existem mais de 74 milhões de condutores habilitados no Brasil. Os dados também mostram que mais de 60% dos produtos são transportados por rodovias.

De acordo com a Mecanizou, startup que conecta oficinas mecânicas a fornecedores de peças automotivas, a relação entre a tecnologia e o cotidiano dos motoristas é mais evidente do que nunca. “Apenas para ilustrar, poderíamos lembrar que sistemas como o controle de cruzeiro adaptativo, que ajusta automaticamente a velocidade do veículo com base no tráfego ao redor, e a assistência de permanência na faixa, que ajuda a manter o veículo dentro da pista de rodagem, estão se tornando padrão em muitos veículos modernos”, afirma Ian Faria, cofundador e CEO da Mecanizou.

Além disso, a conectividade e a digitalização têm impactado positivamente a profissão de motorista. Aplicativos de navegação em tempo real, como o Google Maps e o Waze, ajudam a encontrar rotas mais eficientes e evitar congestionamentos, melhorando tanto a produtividade quanto a experiência do profissional.

Entretanto, mesmo com esses avanços tecnológicos, os cuidados ao volante continuam sendo uma prioridade absoluta. Realizar manutenções preventivas regulares são práticas fundamentais para garantir a segurança de todos os usuários da via.

Ian explica que peças como discos e pastilhas, óleo e filtros, fluídos, correia e tensores, amortecedores e itens que compõem a suspensão e cabos e velas de ignição são fundamentais para uma manutenção preventiva. “Grande parte das peças dos carros se conectam entre si, porém tem algumas que podem ser consideradas a base para todas as outras. Fazer uma revisão preventiva, além de ser muito mais em conta se compararmos a uma corretiva, também resguarda do carro parar em meio a um trajeto com uma quebra inesperada, o que pode ocasionar um acidente”, ressalta Faria.

Além disso, a manutenção preventiva pode aumentar a vida útil do veículo. Ao cuidar adequadamente do carro e realizar serviços regulares, os proprietários podem evitar o desgaste prematuro de componentes importantes, prolongando assim a vida útil do veículo e protegendo seu investimento a longo prazo.

Atenção aos SUVs

Devido os carros SUVs serem mais pesados e possivelmente carregarem mais peso (por comportarem um número maior de passageiros e a litragem no porta malas ser maior), a atenção com o sistema de freios tem que ser maior, igualmente com a calibragem dos pneus. Outros cuidados são com a suspensão e bandeja. Por serem carros mais altos e pesados, dão a sensação de estabilidade ao passar por buracos e irregularidade nas vias, mas acabam tendo um impacto negativo de qualquer forma.

“Muitos proprietários de carros imaginam ter uma despesa alta com as revisões preventivas regulares, mas ao trocarem as peças que já estão desgastadas, podem evitar danos maiores e, consequentemente, ter gastos menores. Além de aumentar a vida útil do carro, contribuem com a segurança nas estradas, reduzindo o risco de falhas mecânicas”, finaliza Faria.

Crédito: Divulgação