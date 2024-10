Moto1000GP já tem 120 pilotos inscritos para etapa de Cascavel

As primeiras equipes já começaram a chegar à cidade ontem, antecipando a preparação das estruturas de boxes. Na sexta-feira (18), serão realizados os primeiros treinos livres, seguidos pelos treinos classificatórios e corridas curtas no sábado. As rodadas duplas terão seu complemento no domingo (20). Serão 12 corridas e mais de 20 horas de atividades de pista ao longo do fim de semana.

Sábado e domingo o Moto1000GP realizará sua 6ª etapa da temporada 2024 no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. A cidade, que já recebeu o campeonato em agosto com recorde de público, volta a ser palco das disputas do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade com a participação de mais de 120 pilotos, inscritos em sete categorias: GP1000, GP600, Motul 300V Cup, Yamalube R3 bLU cRU LA Cup, Talent, Yamaha R15 bLU cRU LA e Troféu Léo Mascarello.

O GP Cascavel do Moto1000GP, a ser disputado sábado e domingo, em Cascavel, também será uma homenagem ao piloto e ortopedista de Palotina Léo Mascarello, que faleceu no dia 18 de março do ano passado, quando treinava no autódromo cascavelense. Léo tinha 38 anos e era considerado um dos mais talentosos pilotos do motociclismo paranaense. […]

Acidentes de trânsito são uma preocupação constante para qualquer motorista. Imprevisíveis, eles podem acontecer a qualquer momento por diversos motivos: desatenção ao volante, excesso de velocidade, pouca distância entre veículos, falta de reação ou reação tardia, entre outros fatores. No Brasil, anualmente, ocorrem cerca de 1,3 milhões de acidentes, muitos deles pequenos, segundo dados do […]

No domingo, além de assistir às disputas em pista, os motociclistas presentes no autódromo também poderão dar uma volta pelo traçado no moto passeio, desde que estejam equipados com capacete. A ação será no intervalo das corridas. Todos os horários estão disponíveis no site oficial do Moto1000GP.

Ingressos e credenciais

Os ingressos para o GP de Cascavel já estão à venda na plataforma Sympla, com preços a partir de R$ 15,00. Há opções para arquibancada, paddock e camarote. Quem adquirir antecipadamente as credenciais Club GP Paddock ou Club GP VIP ganha um boné oficial do Moto1000GP. Crianças de até nove anos têm entrada gratuita. A novidade para a etapa é o Combo Família, em que é possível adquirir quatro credenciais por um valor especial.