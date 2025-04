Jeep celebra 10 anos de produção no Brasil

Nos últimos 10 anos, o protagonismo da Jeep no Brasil é marcante. Em abril de 2015, nas linhas de produção do Polo Automotivo Stellantis de Goiana, foi fabricado o Jeep Renegade, primeiro modelo a ser produzido nesta unidade. Um carro que revolucionou o mercado brasileiro e levou o segmento dos SUVs para outro patamar, se consolidando como um exemplo a ser seguido. Com muita personalidade, design único e altamente tecnológico, sem falar da sua capacidade off-road, o Renegade foi um divisor de águas no mercado e, pouco depois, recebeu a companhia do Jeep Compass, um sucesso comercial desde o lançamento em 2016, e do Jeep Commander, primeiro modelo da marca desenvolvido no Brasil e uma referência em sofisticação, capacidade 4×4 e tecnologia.

Vale recordar que a história da Jeep no Brasil vem de longa data, desde fim dos anos 1940, com a montagem de unidades CKDs no país, passando pela produção na fábrica da Willys Overland, em São Bernardo do Campo (SP), e também em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, nas décadas de 1950 e 1960. Ou seja, uma história incrível, que ainda proporcionará muitas aventuras únicas aos clientes brasileiros.

Brasil - Em 2025, a Jeep celebra 10 anos de sua produção em Goiana, Pernambuco. Com uma história incrível, vem escrevendo um novo capítulo nesses últimos 10 anos, revolucionando o mercado nacional como protagonista e referência no segmento dos SUVs.

E nesse período, além dos veículos com toda a lendária capacidade 4×4, a Jeep foi a marca que mais vendeu SUV no Brasil. Foi o dobro do volume de vendas de SUVs em relação ao segundo colocado nesses últimos 10 anos de Brasil. Considerando de abril de 2015 até hoje, a Jeep já vendeu mais de 1,1 milhão de SUVs no país! Isso significa que a Jeep é protagonista no crescimento do maior segmento do mercado atual, o de SUVs.

“Vivemos um momento muito especial, com a celebração dos últimos 10 anos de conquistas e da solidificação da Jeep como uma marca de referência também no Brasil! Essa campanha é uma das grandes ações que teremos esse ano para reforçar nosso protagonismo no Brasil e marcar essa conexão perfeita entre a marca, a natureza do nosso país e os brasileiros. Teremos muitas novidades ao longo desse ano de comemorações e tenho certeza que os clientes e amantes da Jeep ficarão encantados com o que estamos preparando, pois Jeep mesmo, só existe um!”, comentou Hugo Domingues, Vice-Presidente da Jeep para América do Sul.