Harmuch deseja vitorias na Copa HB20 em Minas Gerais

O curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) participa de hoje a domingo da 3ª etapa da Copa Hyundai HB20 2024, na categoria Super Master, que será realizada no Autódromo Potenza, em Lima Duarte-MG.

Para Cláudio Harmuch (Uninter/Luminary), a sua participação na segunda etapa foi boa pelos dois pódios obtidos, mas poderia ter sido melhor, com a primeira vitória na Geral da Super, que lhe foi tirada na última volta, após uma relargada desastrosa realizada pelos Comissários Desportivos, faltando três curvas para a bandeirada final, ocasionando vários acidentes a partir da metade do grid.

“Mais uma vez conseguimos dois pódios na categoria Super Master, na segunda etapa em Goiânia, da Copa Hyundai HB20 2024, mas o resultado poderia ter sido melhor ainda, com uma vitória na Geral da categoria Super. Meu carro estava com bom rendimento do motor e vinha fazendo um bom trabalho na Corrida 2. Mas já ficou no passado, pois nesse fim de semana, com o patrocínio da Uninter, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e apoio da Place Investimentos XP e da Luminary, vou em busca das vitórias na categoria Super Master, em Minas Gerais, para abrir vantagem na liderança da Super Master e encostar nos líderes na Geral da Master. Será mais uma prova de muito trabalho nessa categoria que é disputadíssima, com a participação dos melhores pilotos do Brasil em provas dessa modalidade, mas temos condições de proporcionar boas corridas e brigar pelas vitórias. Vou em busca da primeira vitória dupla dessa temporada e para seguir na briga título da Super Master”, declarou Cláudio Harmuch.