Firás Fahs vence as duas provas da categoria Rookie na Fórmula Delta

Correndo pela primeira vez no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, Firás Fahs teve excelente desempenho na 6ª etapa da Fórmula Delta, primeira rodada da Copa Brasil da categoria.

O piloto de Foz do Iguaçu, no Paraná, largou em quarto na Corrida 1 e conquistou o terceiro lugar. Com a inversão do grid de largada da Corrida 2, conforme prevê o regulamento, Firás largou novamente em quarto e novamente conquistou o terceiro lugar. A vitória nas duas provas foi de Gabriel Moura. Firás foi o melhor piloto estreante e conquistou a vitória nas duas provas na categoria Rookie.

Firás destaca que foi um excelente fim de semana, pois estávamos andando pela primeira vez no Velocitta. “Tivemos problemas com os freios e não pudemos fazer o primeiro treino. Mas conseguimos uma boa adaptação à pista no segundo treino. Melhoramos a cada corrida”, acentua Firás Fahs, que nesta temporada conta com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection e ExtraVape.