Fiat Strada e Argo são os carros mais vendidos do país em março

Brasil - A Fiat encerrou o mês de março com dois modelos entre os mais vendidos do país. A Strada permanece na liderança, com 10.254 unidades emplacadas e 5,5% de market share, e o Argo conquistou a segunda colocação, com 8.248 emplacadas e 4,5% de market share. Assim como nos meses anteriores, a Fiat segue como líder absoluta do mercado brasileiro, com 21% de market share e 38.875 unidades emplacadas em março, mais de 8 mil à frente da segunda colocada.

Fiat

Além da Strada, a Fiat também se destacou com outro modelo no segmento: entre as C-picapes, a Toro ficou em primeiro lugar, com 3.629 unidades emplacadas. Com isso, a Fiat lidera entre as picapes com 39,5% do segmento.

No segmento Hatch, além da conquista do Argo, o Mobi também foi destaque no mês de março. O modelo registrou 4.682 emplacamentos, colocando a Fiat na liderança da categoria, com 28,7% de segment share. A marca também liderou em Vans, com a Fiorino sendo o veículo comercial mais vendido do mês, com 1.732 unidades e 77,2% entre as B-Van.