Edivan Monteiro mira o Top 5 da classificação da Fórmula Truck

O cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, disputa a 7ª etapa da Fórmula Truck no próximo domingo, no Autódromo Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai, mirando o Top 5 da classificação do campeonato. Ele ocupa a oitava colocação da categoria GT Truck no Campeonato Interestadualo, com 205 pontos, enquanto que o líder Rafael Fleck soma 435. Já na Copa Mercosul, competição com as duas etapas de Rivera, Campo Grande (MS) e a de Cascavel, a ser disputada no dia 1º de dezembro, Edivan está em sexto, com 115 pontos, enquanto que o catarinense Everton Fontanella lidera com 170.

Edivan adianta que seu objetivo em Rivera será conquistar um bom resultado, que lhe possibilite subir na classificação dos dois campeonatos. “A expectativa é muito boa e vamos trabalhar para mais uma vez estar no pódio. O nosso Mercedes-Benz está competitivo e melhora a cada prova”, adianta Edivan Monteiro.