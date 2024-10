Campos crer voltar à liderança da Stock Car

Para o paranaense Júlio Campos, a incursão em solo estrangeiro pode ser a oportunidade para reassumir a liderança do campeonato, já que após a prova em solo argentino, a Stock Car terá nova passagem pelo exterior no final de outubro, no circuito de El Pinar, no Uruguai. Campos está em terceiro na classificação, com 600 pontos, contra 606 do vice-líder Dudu Barrichello e 675 do líder Felipe Baptista.