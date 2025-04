Brasil - Os caminhões estão entre os veículos que mais demandam uso de graxas para lubrificação de mecanismos como rolamentos de roda, cruzetas do cardan, pinos de direção, suspensão e 5ª roda. Essa alta demanda, somada ao fato de que caminhoneiros no Brasil percorrem em média 8 mil km por mês e dirigem mais de 11 horas por dia, segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT), faz com que muitos motoristas tenham que atuar também na manutenção dos veículos.

Nesse cenário, ganha destaque a importância do conhecimento sobre os processos de manutenção, para evitar problemas mecânicos e operacionais, que podem comprometer a segurança do caminhoneiro e aumentar os custos relacionados ao veículo.

Como forma de apoiar o processo adequado de aplicação de graxas por parte dos caminhoneiros, para realizar a manutenção otimizada de pesados, a marca Mobil lista uma série de dicas; confira:

1 – Armazene corretamente a graxa

Graxas devem ser armazenadas em locais secos e protegidos do calor excessivo. O contato com umidade e poeira pode comprometer a qualidade do produto. Além disso, mantenha as embalagens bem fechadas para evitar contaminação.

2 – Utilize os aplicadores adequados

Para evitar desperdícios e garantir que a graxa chegue ao local correto, utilize aplicadores como:

• Bombas de graxa – Melhor opção para lubrificação precisa e eficiente.

• Cartuchos de graxa – Práticos e evitam contato direto com o produto.

• Pincéis ou espátulas – Para aplicações manuais em áreas de difícil acesso.