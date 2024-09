Bia e Pedro Paulo ganham na Elite

Bia Figueiredo viveu um bom fim de semana na temporada 2024 da Copa Truck na categoria Super Truck Elite. A bordo do Mercedes-Benz #111 da ASG Motorsport, a paulista largou da pole position da 6ª etapa do campeonato, em Cascavel (PR), e arrancou domingo (1º) para sua quinta vitória no calendário, repetindo o feito que logrou no Autódromo Internacional Zilmar Beux no ano passado.

Com o triunfo na Corrida 1 e o sétimo lugar na prova complementar, Bia disparou na liderança do campeonato, com 10 pontos, e começa a ver em cores vivas a chance de conquistar o título da Elite. O vice-líder é o paranaense Rodrigo Taborda, com 165 pontos.

Foi também uma grande campanha da Mercedes-Benz na Elite no Oeste do Paraná. A jornada vitoriosa da marca da estrela de três pontas foi concluída com vitória e dobradinha na Corrida 2, com Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport) na frente e Lucas Bornemann (Tiger Team Race) em segundo lugar.