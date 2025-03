Audi confirma a chegada do A6 e-tron ao Brasil

A Audi do Brasil confirma a chegada do inédito Audi A6 e-tron ao País. O novo modelo 100% elétrico da marca das quatro argolas é o segundo construído na Plataforma Elétrica Premium (PPE), possui uma nova bateria que oferece uma autonomia total de 445 quilômetros, de acordo com o Inmetro, e carregamento de 10% a 80% em apenas 21 minutos. Além disso, o modelo conquistou um recorde impressionante: ele se tornou o veículo mais aerodinâmico da história da fabricante, com coeficiente de arrasto (Cd) de 0,21.

“O Audi A6 e-tron é um produto singular cuja combinação entre design, tecnologia e dinâmica de condução beira a perfeição. Ele chega para ocupar um lugar único no segmento premium elétrico e estamos empolgados para o início das vendas no Brasil”, celebra Gerold Pillekamp, head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.

O Audi A6 e-tron é também o primeiro modelo da plataforma com um conceito de piso plano. O exterior é potente, esportivo e perfeitamente proporcionado. A nova filosofia de design da Audi define o interior. O A6 e-tron oferece muitos recursos inovadores, como espelhos externos virtuais de segunda geração, um teto de vidro panorâmico que se torna opaco com o toque de um botão e argolas iluminadas na parte traseira.

O A6 e-tron oferece espaço generoso, máximo conforto e usabilidade diária. Ele mede 4.928 milímetros de comprimento e 2.137 milímetros de largura, com uma distância entre eixos de 2.946 milímetros. O modelo Sportback tem 1.487 milímetros de altura.

Iluminação inovadora

Com o novo Audi A6 e-tron, a Audi está destacando seu papel de liderança em design e tecnologia de iluminação – uma parte essencial do DNA da marca. Os faróis e lanternas têm um design tridimensional e oferecem assinaturas de luzes digitais, unindo os mundos físico e digital. Na frente, a família Audi A6 e-tron oferece luzes diurnas digitais com tecnologia Matrix LED como opção, bem como luzes traseiras LED digitais.