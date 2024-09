Diplomata inova com a realidade virtual na 22ª Feira do Melado

A cidade de Capanema, no Sudoeste do Paraná, foi palco da 22ª edição da Feira do Melado, evento tradicional no município e que atrai, além da população local, visitantes e expositores de outras cidades, estados e países como Paraguai e Argentina. Nos cinco dias da feira, de 4 a 8 de setembro, de acordo com a organização, cerca de 150 mil pessoas passaram pelo parque tecnológico.

Assim, os visitantes puderam conhecer de perto como é fabricado o melado, seus derivados e produtos típicos da região. Além disso, a feira se destacou pela diversidade de interação, com estandes voltados à agropecuária, agronegócio, entretenimento, gastronomia e shows com artistas reconhecidos no cenário nacional, como Raça Negra e Simone Mendes, por exemplo.

Evolução constante

A Diplomata, reconhecida no agronegócio como uma das empresas que lidera o setor avícola, com mais de 45 anos de atuação, novamente marcou presença na feira e trouxe muitos atrativos em seu estande. Um deles foi a imersão com óculos de realidade virtual em 360º. Quem fez o experimento, teve a oportunidade de ver de perto como é o trabalho realizado no Incubatório de Ovos, passando pela Fábrica de Rações, até chegar ao Frigorífico Abatedouro de Aves.

O diretor operacional da Diplomata, José Uberti Machado, explicou a novidade tecnológica apresentada aos visitantes. “Conseguimos mostrar por meio dos óculos de realidade virtual, como funcionam nossos processos industriais, desde o nascimento do pintinho, como é fabricado essa matéria prima tão saborosa, que é o nosso frango. Pudemos também ver como é feito o farelo de soja, o óleo, as casquinhas, e como é produzida a nossa ração, na cidade de Cascavel, e que alimenta as aves do campo”, relatou.

Visitantes puderam realizar uma imersão para ver de perto os processos da Diplomata. Foto: Paulo Eduardo/O Paraná

Relevância

Em visita ao parque tecnológico, o empresário Alfredo Kaefer destacou a participação da Diplomata no evento. “A Diplomata montou um estande importante. É uma instituição do setor avícola que é referência em Capanema e região. São cerca de 150 mil aves abatidas por dia, o que resulta na geração de emprego e renda”.

O prefeito de Capanema, Américo Bellé, destacou a boa relação administrativa e a importância da Diplomata no contexto municipal. “É a maior parceira da nossa cidade. O maior retorno de ICMS vem da Diplomata. Nossa gratidão a essa empresa pela geração de emprego e renda, e também por pensar na parte social”.

Além da imersão com os óculos de realidade virtual, no estande da Diplomata os visitantes puderam trocar experiências, criar oportunidades de negócio, levar amostras de farelo e casca de soja, ganhar brindes, participar de sorteios, comer petiscos de forma gratuita e tirar uma foto com os mascotes “Frangolino” e “Grãolino”.

Parceria com o IFPR

O grupo Diplomata conta com cerca de dois mil colaboradores, pessoas que atuam nas mais variadas áreas dentro da empresa. Para que o trabalho seja desenvolvido, é fundamental a parceria com o IFPR (Instituto Federal do Paraná), campus de Capanema. No instituto se desenvolvem os futuros profissionais que estarão aptos a trabalharem nas empresas como Diplomata, e também na esfera pública.

O diretor operacional da Diplomata, José Uberti Machado, recebendo uma lembrança do IFPR Campus Capanema, representado pela diretora de administração, Cheila Nunes, e pela diretora geral, Silvana Lazzarotto Schmitt.

A diretora geral do IFPR Campus Capanema, Silvana Lazzarotto Schmitt, contou que o trabalho com os estudantes começa ainda no ensino médio. “Eles fazem cursos técnicos e durante a formação participam de estágio nas cooperativas. Depois deste processo saem prontos para o mercado de trabalho”.

No município, o IFPR oferece três cursos de ensino médio integrado: técnico em cooperativismo, técnico em informática e técnico em agroecologia. No nível superior, a unidade conta com o curso presencial de licenciatura em matemática. Para 2025, a novidade será o curso de Segurança do Trabalho, em formato EAD (Ensino a Distância), o qual atenderá uma demanda de Capanema e região. “Todos estes cursos oferecemos 40 vagas por ano. O ingresso é por processo seletivo, análise de histórico, nota do Enem. As inscrições começam a partir de outubro”, detalhou Silvana.