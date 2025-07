Plano Safra com R$ 516,2 bi e juros maiores

Brasília - O governo federal anunciou ontem (1º), no Palácio do Planalto, o Plano Safra 2025/2026. Com R$ 516,2 bilhões em recursos para a agricultura empresarial, o novo plano traz como foco a ampliação do crédito rural, o incentivo à produção sustentável e o fortalecimento da infraestrutura no campo.

Embora o valor nominal supere os R$ 508 bilhões anunciados no ano passado, na prática, houve uma redução real, considerando os efeitos da inflação. O Plano Safra 2025/2026 para o novo ciclo veio acompanhado de elevação nas taxas de juros em diversas linhas de financiamento, refletindo o atual cenário econômico e a alta da taxa Selic.

“Queremos elevar ao máximo os ganhos que esses recursos podem gerar para os empresários, para a sociedade e, sobretudo, para o nosso País. Nosso objetivo é o de consolidar o papel do Brasil como celeiro do mundo”, disse o presidente Lula, ao destacar a importância de investir em sustentabilidade e inovação para ampliar a competitividade brasileira no cenário global.

A nova edição do plano visa aumentar a produção agropecuária, a segurança alimentar da população e o desenvolvimento regional. Segundo o governo, o conjunto de medidas também estimula a geração de emprego e renda, a elevação da produtividade no campo e o incremento das exportações do agronegócio brasileiro.

Do total anunciado, R$ 415 bilhões serão destinados a operações de custeio e comercialização, R$ 13 bilhões a mais que na safra passada. Outros R$ 102 bilhões vão para investimentos em infraestrutura no campo produtiva, o que representa um crescimento de 51% em relação ao volume executado no último ciclo. Cerca de R$ 114 bilhões serão contratados com juros controlados e equalizados, com aumento de 23% em relação ao ano anterior.

Carlos Fávaro destacou que, apesar da elevação da taxa Selic e do aperto fiscal, o governo assegurou condições competitivas de financiamento aos produtores. “Mesmo com todas as dificuldades, entregamos o maior Plano Safra da história. Fizemos um esforço enorme para preservar o acesso ao crédito rural, estimular a produção e aquecer a economia. Esse volume de recursos vai impulsionar uma supersafra e garantir o abastecimento de alimentos no mercado interno”, afirmou Fávaro.

Durante a apresentação do plano, o governo também anunciou uma linha de crédito dolarizada, ofertada pelo BNDES, voltada ao custeio agrícola. Os juros devem variar entre 8,5% e 9% ao ano. Segundo o Ministério da Agricultura, a medida busca ampliar as opções de financiamento e aliviar pressões sobre o orçamento público.

Programas e Juros

Para os produtores enquadrados no Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural), os juros passaram de 8% para 10% ao ano. No PCA (Programa para Construção e Ampliação de Armazéns), além do aumento no limite de capacidade por projeto — que dobrou de 6 mil para 12 mil toneladas —, os recursos somam R$ 4,5 bilhões. A taxa de juros subiu de 8,5% para 10% ao ano.

O Moderfrota, voltado à modernização da frota agrícola, terá R$ 9,5 bilhões disponíveis, com juros de 13,5% ao ano — dois pontos acima dos 11,5% praticados no ciclo anterior. Já o Moderfrota Pronamp, voltado aos médios produtores, contará com R$ 3,08 bilhões, com taxa de 12,5% ao ano (ante 10,5% na safra passada).

O RenovAgro, na linha de recuperação de pastagens degradadas, terá R$ 2,1 bilhões em crédito, com juros de 8,5% ao ano, frente aos 7% anteriores.