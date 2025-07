Agrotóxicos: Setor critica governo por falta de diálogo na criação do Programa de Redução

Cascavel e Paraná - Durante o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026, na segunda-feira, o governo federal anunciou a criação do Pronara – Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Instituído por decreto presidencial, o programa tem como objetivo promover a “redução gradual e contínua do uso de agrotóxicos” no Brasil. A medida gerou reações imediatas de entidades do setor produtivo.

A CropLife Brasil, entidade que representa os segmentos de defensivos químicos, bioinsumos, sementes melhoradas e biotecnologia, demonstrou surpresa com o anúncio. Segundo a organização, nem a indústria nem os produtores rurais — usuários finais das tecnologias envolvidas — foram convidados a participar da elaboração da proposta.

Para a entidade, trata-se de um equívoco que compromete o potencial de uma política pública mais equilibrada e eficaz. “Esses atores têm conhecimento técnico e experiência prática que poderiam contribuir significativamente para a formulação de diretrizes realistas, baseadas em manejo responsável, como já ocorre amplamente em diversas cadeias produtivas do país”, destacou a CropLife em nota oficial.

Boas práticas

Nos últimos anos, o setor agrícola brasileiro tem demonstrado forte adesão a boas práticas, com foco em segurança alimentar, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Um dos exemplos de avanço no campo é o MIP (Manejo Integrado de Pragas), estratégia que combina tecnologias como defensivos químicos, agentes biológicos e sementes geneticamente melhoradas.

Esse modelo busca não apenas reduzir riscos e preservar recursos naturais, mas também potencializar resultados, respeitando a realidade de cada propriedade rural. Segundo a CropLife, “o agricultor é o principal tomador de decisão no campo”, por ser quem melhor compreende as necessidades específicas de cada lavoura e tem a responsabilidade de definir, com base em conhecimento técnico e realidade local, a melhor estratégia de manejo.

Ainda conforme a entidade, as novas moléculas aprovadas pelas autoridades brasileiras apresentam perfis toxicológicos e ambientais cada vez mais aprimorados. “São produtos mais seletivos, eficazes em doses menores e que, se tiverem sua análise regulatória acelerada, podem ampliar a competitividade da agricultura brasileira com segurança.”

Marco rigoroso

A CropLife também destacou que o Brasil já possui uma das legislações mais exigentes do mundo em relação aos defensivos agrícolas. Antes de chegarem ao campo, os produtos passam por rigorosas análises realizadas por três órgãos federais: o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).