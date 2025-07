Plano Safra: Juros altos vão custar R$ 58 bilhões ao agro, alerta FPA

Cascavel e Paraná - Deputados da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) participaram na tarde de terça-feira (1º), de entrevista coletiva à imprensa para avaliar os recursos e os juros relacionados ao Plano Safra 2025/26, classificado pelo governo federal como o “maior da história”. A FPA não poupou críticas ao Plano Safra e se disse “assustada” com os juros altos presentes no plano, capazes de inviabilizar ainda mais o setor produtivo do País. Outra questão levantada foi a ausência de dados sobre o seguro agrícola, um dos gargalos do setor no Brasil.

Direto de Cascavel, onde participaria de um programa de tevê, o presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), concedeu entrevista coletiva online à imprensa nacional. Ao ser questionado pelo jornalista Vandré Dubiela, do Jornal O Paraná, sobre a propaganda do governo federal anunciando o Plano Safra como “o maior da história”, Pedro Lupion foi taxativo: “Essa alta da taxa de juros das linhas está custando mais de R$ 58 bilhões aos produtores rurais em juros. Esse sim é o verdadeiro recorde apresentado pelo atual governo”.

Ainda conforme Lupion, o novo Plano Safra cobre apenas 40% das necessidades do setor. Ele comentou também a fala do ministro da Agricultura e Abastecimento, Carlos Fávaro, dizendo não entender o motivo dos juros altos presentes no novo Plano Safra. “Isso está explícito na ata do Copom (Comitê de Política Monetária). Recentemente, a elevação da Taxa Selic para 15%, o maior patamar desde 2006, foi responsável por essa elevação”. Para Lupion, o Plano Safra não atende as reais necessidades do produtor e as informações sobre subsídios e renúncias fiscais foram “maquiadas” pelo governo.

Desestímulo

Apesar de o governo comemorar o volume de recursos disponibilizado, a FPA destacou que o montante destinado aos investimentos despencou em 5,41% em comparação com o Plano Safra anterior. De R$ 107,3 bilhões caiu para R$ 101,5 bilhões, desestimulando projetos de longo prazo. “Fica impossível ir atrás de crédito com esses juros e condições”, disse ele, durante a coletiva.

O presidente da FPA aproveitou para tecer críticas à absurda carga tributária que penaliza não só o cidadão brasileiro, mas toda a cadeia produtiva. “O agro não aguenta mais a maior carga tributária do mundo. É preciso que a renúncia fiscal ocorra de fato para manter o Pais competitivo”.

Para Lupion, as últimas iniciativas do governo federal como a tributação das LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio). “Essa medida vai comprometer a competitividade e afastar investidores”. Ele reiterou que a maior parte das renúncias fiscais atribuídas ao agro, como as isenções sobre a cesta básica são, na verdade, benefícios sociais que não impactam diretamente o setor produtivo.

Corte de gastos

O presidente da FPA também cobrou medidas estruturais de redução de gastos públicos, modernização da gestão e previsibilidade tributária, como alternativa para reequilibrar o crédito rural e frear a inflação. “A cadeia é clara: sem cortes efetivos de gastos e com desequilíbrio fiscal, a política monetária se endurece, o crédito encarece, a produção sofre e o preço dos alimentos sobe, penalizando tanto o consumidor quanto o produtor”.

Sistema falido?

O ex-presidente da FPA, Sérgio Souza, também participou da coletiva e disse que a maior preocupação no momento, “é o custo elevado para produzir, e o risco de crédito com fuga de capitais”. Por sua vez, o deputado federal Alceu Moreira, foi mais contundente, afirmando que o atual sistema de financiamento do agro faliu. “Com o preço atual das commodities, não há condições de operar com juros médios de 13,5%. Precisamos encontrar uma nova alternativa como os fundos para viabilizar o crédito no setor”.