Com bom público, começa a 22° Feira do Melado, em Capanema

Na noite de quarta-feira (4) teve início a 22° Feira do Melado, em Cafelândia, no Paraná.

A chuva que ocorreu em alguns momentos, como na abertura do evento, não afastou a população, que compareceu em peso para prestigiar uma das maiores feiras do agronegócio da região Sudoeste do Estado.



Na cerimônia estiveram presentes o prefeito de Capanema, Américo Bellé, o presidente da ACEC (Associação Comercial e Empresarial de Capanema), Luiz Henrique Kafer, entre outras autoridades. A Diplomata, empresa com 45 anos de produção e referência no setor avícola, esteve representada pelo diretor operacional, José Uberti Machado.



A feira, que se destaca pela exposição do melado, também conta com diversos estantes nas mais variadas áreas do agronegócio, praça de alimentação, parque de diversões, show e dezenas de atrativos.



O evento que movimenta toda a região e atrai visitantes de outros países, como Paraguai e Argentina, segue até o domingo, dia 8. A expectativa é de que aproximadamente 150 mil pessoas passem pelo parque tecnológico durante os cinco dias de feira.