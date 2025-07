Prefeitura quer mais liberdade para usar grana das "Lâmpadas de Ouro"

Cascavel e Paraná - Para quem chega de avião, a paisagem noturna de Cascavel logo revela o brilho intenso da iluminação pública. Ah, as luzinhas! Tão importantes que fazem toda a diferença, especialmente quando o sol tira sua licença-paternidade e deixa as “lâmpadas da cidade” tomarem conta. E, como toda cidade que se preza, Cascavel está na corrida para ter 100% de iluminação LED – afinal, quem não quer uma cidade mais “iluminada”?

Foto: Secom

O detalhe que muitos cidadãos talvez “esqueçam” é que todo esse brilho sai diretamente do bolso do consumidor. Sim, aquele valor discretamente inserido na conta de luz, carinhosamente chamado de COSIP (Contribuição do Custeio da Iluminação Pública). E, como um bom drama de novela, o assunto virou palco de discussão na Câmara de Vereadores, com um Projeto de Lei, enviado pelo prefeito Renato Silva, pretende “otimizar” o uso desse dinheirinho que chega mensalmente nos cofres públicos, sem atraso.

Com a quantidade de informações tão vastas quanto a paciência do pagador de impostos (ou seja, pouquíssimas), e mesmo depois de ter o aval de duas comissões internas, a discussão foi adiada por cinco sessões. A justificativa? Dar tempo para o Município “explicar melhor” a tal proposta de mudança no uso da grana das “lâmpadas de ouro”. Porque, afinal, para mexer no dinheiro, a Lei Ordinária 6.572 de 2015 precisa ser alterada, já que é ela quem decide o que pode e o que não pode ser feito.

Mas depois da discussão acalorada, parece que a “bateria arriou” e até onde conseguimos buscar informações, nenhuma ação de discussão avançou depois do “apagaram” o projeto da pauta de votação.

R$ 3,6 milhões todo mês

A reportagem do Hoje Express descobriu que, por mês, são arrecadados cerca de R$ 3,6 milhões. Deste total, “modestos” R$ 1,8 milhão são utilizados para a manutenção do sistema de iluminação pública, incluindo energia, operação e melhorias. O restante é para a compra de materiais, folha de pagamento da equipe e equipamentos de segurança para o pessoal que bota a mão na massa (ou na lâmpada). Segundo o Município, a mudança é “urgente” porque, por meio da Emenda Constitucional 123/2023, o artigo 149-A da Constituição Federal foi alterado, permitindo que a grana das lâmpadas também seja usada para “expansão e melhorias dos sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos”.

Traduzindo para o bom português: com essa alteração, os municípios podem usar o dinheiro das lâmpadas com outros objetivos, como compra de sistemas de monitoramento e segurança. Mas, para isso, é preciso mudar a legislação local. O projeto, aguardando um retorno triunfal, só deve voltar à pauta da Casa de Leis depois do recesso parlamentar de meio de ano – ou seja, lá por agosto, quando a memória popular já estiver um pouco mais “apagada”.

Por que mexer nas “lâmpadas de ouro”?

Todo projeto de lei tem uma justificativa! Mas, neste caso, a “principal reclamação” da turma foi justamente a falta de transparência: quanto o Município arrecada? Onde investe? Onde está o resto da grana? Porque, se metade do que é cobrado “sobra” – e com Cascavel trocando as antigas lâmpadas amarelas por LED –, deve haver uma bela poupança da iluminação pública, certo?

Só que o projeto não trouxe valores “descriminados” e levantou mais perguntas que respostas. Afinal, as lâmpadas de LED são mais eficientes, duradouras e cobrem uma área maior. Ou seja, quanto mais se troca, menos se gasta com manutenção, e mais dinheiro “sobra”. É a matemática do brilho que faz o cidadão coçar a cabeça.

A proposta de mudança permitiria que parte do dinheiro dessa conta fosse usada para custear despesas com energia elétrica, operação, manutenção, eficiência e ampliação dos serviços, além de projetos de expansão da rede. E, também, para adquirir novos sistemas de segurança e monitoramento de logradouros públicos, inclusive sistemas de geração de energia solar fotovoltaica – o que, teoricamente, reduziria as despesas com energia nos prédios públicos. Que maravilha, não?