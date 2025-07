Paraná registra aumento de acidentes e óbitos nas rodovias federais em 2025

Cascavel e Paraná - A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou nesta quarta-feira (17) um balanço das ocorrências de trânsito registradas nas rodovias federais do Paraná no primeiro semestre deste ano. Os dados apontam que 302 pessoas perderam a vida em sinistros de trânsito — um aumento de 8,2% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 279 mortes. A elevação nos óbitos está relacionada, principalmente, a dois tipos de acidentes: colisões laterais no mesmo sentido e colisões traseiras, que cresceram 120% e 47,6%, respectivamente.

As colisões frontais e os atropelamentos concentram mais da metade das mortes em rodovias federais no Estado. A maioria dos óbitos ocorreu em trechos retos, com pista seca e em horários de baixa luminosidade. O superintendente da PRF no Paraná, Fernando César Oliveira, afirmou que cada número representa a dor e o sofrimento de famílias inteiras, destruídas pela perda repentina de entes queridos ou marcadas por lesões e sequelas graves, muitas vezes permanentes.

Segundo Oliveira, a colisão frontal segue sendo o tipo de acidente mais letal. Apesar de representar apenas 6,5% dos sinistros, foi responsável por 107 mortes — cerca de 35,4% do total. Esse tipo de acidente ocorre principalmente em decorrência de ultrapassagens proibidas ou malsucedidas e do excesso de velocidade. Em 2024, as colisões frontais resultaram em 94 mortes (33,6% do total). O crescimento nos óbitos indica o agravamento da gravidade desses acidentes.

Situação semelhante ocorre nos atropelamentos, que, embora representem apenas 4% dos registros (146 casos), foram responsáveis por 16,2% dos óbitos (49 mortes). Aproximadamente um terço dos atropelamentos resultou em morte, evidenciando a vulnerabilidade dos pedestres no trânsito.

Oito em cada dez mortes de pedestres aconteceram à noite, de madrugada ou em horários críticos de visibilidade, como o amanhecer e o anoitecer. Para reduzir os riscos, a PRF recomenda atitudes simples, como reduzir a velocidade e manter faróis e para-brisa em boas condições. Aos pedestres, a orientação é usar roupas claras, lanternas ou coletes refletivos, e sempre caminhar no sentido contrário ao dos veículos.

Acidentes

Nas rodovias federais atendidas pela PRF no Paraná — que somam quase 4 mil quilômetros — foram registrados 3.636 acidentes no primeiro semestre de 2025, com 4.017 feridos e 302 mortes. Os números superam os do mesmo período de 2024, quando houve 3.630 sinistros, 4.026 feridos e 279 mortos. Mais da metade dos óbitos (57%) continuam ocorrendo em rodovias de pista simples, onde as ultrapassagens são feitas na contramão.