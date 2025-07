Sanepar passa a aceitar pagamento de fatura com cartão de crédito pelo site

Paraná - A partir desta sexta-feira (18) os clientes da Sanepar podem acessar o site da Companhia para pagar sua fatura com cartão de crédito. Eles podem regularizar pendências parcelando o saldo em até 12 parcelas, podendo utilizar três cartões de crédito diferentes. O pagamento facilitado, em ambiente seguro, é mais uma modalidade oferecida pela Sanepar para os seus clientes.

O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, comemora mais esta inovação que visa atender as necessidades especialmente daqueles que queiram regularizar seus débitos junto à Companhia. “Esta nova modalidade permite o parcelamento das faturas, sem que o cliente precise sair de casa. A qualquer hora do dia, ele pode pagar a sua conta no nosso site, sem burocracia. Tudo de forma simples e segura”, afirma.

Facilidade de Pagamento Online

O diretor comercial Bihl Elerian Zanetti explica que o cliente deve entrar no site da Sanepar, de onde será direcionado para a página de pagamentos . “Nesta página o cliente consegue facilmente visualizar aquilo que está vinculado ao seu CPF, faturas da casa onde mora, da casa da praia ou da casa que mantém alugada ainda na sua titularidade. É muito simples selecionar o que deseja e realizar o pagamento em até 12 vezes e utilizando até três cartões”, diz. “Com a plataforma damos mais flexibilidade e a oportunidade para o cliente ajustar seu orçamento familiar”.

O processo de pagamento online é totalmente digital. A página exige apenas login e senha, a partir de cadastro na Central de Segurança do Governo do Paraná ou no Gov.br – plataformas dos governos estadual e federal que garantem a identificação do cidadão que acessa serviços digitais. A autenticação dupla dá maior segurança para o cliente. Com poucos cliques as faturas abertas são visualizadas. O cliente escolhe a referência e opta por pagamento à vista ou parcelado direto na nova plataforma online.

Segurança e Autenticação no Processo de Pagamento

Na plataforma de pagamentos da Sanepar o cliente pode fazer toda a transação, reconhecendo um ambiente protegido, com dados criptografados e autenticados. O pagamento é processed pelo sistema e a quitação é dada na hora. “Tudo ocorre no digital, com autenticação e comprovantes na hora. É muito seguro, podemos garantir”, ressalta Bihl.