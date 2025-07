Expectativa e tensão para o anúncio do plano safra “força para o Brasil crescer”

Apesar das promessas de um plano “ robusto ”, cresce a desconfiança sobre a real capacidade do governo de entregar uma política agrícola à altura das necessidades do campo. Especialmente nas linhas de crédito controlado, que dependem de equalização de juros, o cenário fiscal restritivo tende a repetir os gargalos observados em anos anteriores, como os atrasos e cortes silenciosos no PSR ( Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural ), fundamental para a sustentabilidade de lavouras em regiões de risco climático.

Longe de um clima de otimismo, o setor aguarda um plano marcado por aumento generalizado nas taxas de juros . Fontes do governo já admitem que todas as linhas de crédito sofrerão elevação de até 2,5 pontos percentuais, justificando a medida com o “orçamento apertado” – agravado pelas derrotas no Congresso – e a taxa Selic mantida em 15% ao ano. A consequência direta será um custo maior para quem precisa de financiamento — numa cadeia produtiva que já lida com queda de renda, retração de mercados e atraso em políticas estruturantes.

Brasil e Brasília - Nesta terça-feira (1º), às 11h, o presidente Lula e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciam o Plano Safra 2025/26 em cerimônia no Palácio do Planalto . O programa, que tradicionalmente oferece linhas de crédito, incentivos e políticas de apoio ao produtor rural, especialmente no segmento empresarial (médios e grandes), chega este ano sob um clima de frustração e incerteza.

Mais LCAs para as operações

Uma das alterações relevantes do Plano Safra 2025/26 diz respeito ao aumento da exigibilidade das LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio), cujo percentual foi elevado de 50% para 60%. Com essa mudança regulatória, as instituições financeiras ficam obrigadas a direcionar uma parcela maior dos recursos captados via LCAs para operações de crédito rural, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central.

Essa medida tem como principal objetivo ampliar a liquidez das linhas de financiamento agropecuário, sem gerar impacto fiscal direto ao Tesouro Nacional, uma vez que se trata de um mecanismo de estímulo baseado em instrumentos de mercado. A expectativa do governo é que esse ajuste regulatório viabilize a liberação de aproximadamente R$ 64 bilhões adicionais em crédito rural ao longo do ciclo 2025/26.

As LCAs têm se consolidado como a principal fonte de funding privado para o setor agropecuário, sobretudo no financiamento via CPRs (Cédulas de Produto Rural), que são amplamente utilizadas por produtores e tradings como instrumento de comercialização e adiantamento de insumos. Segundo estimativas do Ministério da Agricultura e do Banco Central, cerca de R$ 200 bilhões deverão ser alocados na aquisição de CPRs com recursos oriundos das LCAs, enquanto aproximadamente R$ 128,7 bilhões serão canalizados para operações de crédito rural com taxas de juros livres.