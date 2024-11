Alerta sobre cigarro eletrônico em pauta na Assembleia

Os 25 anos da Fiocruz Paraná serão homenageados na Assembleia Legislativa Paraná em um evento que faz parte da agenda da próxima semana, que conta ainda com audiências públicas, sessões plenárias e reuniões das comissões e grupos temáticos.

A celebração à Fiocruz Paraná foi proposta pela deputada Maria Victoria (PP) e contará com a presença do diretor da entidade, Stenio Fragoso, e de colaboradores da instituição. A Fiocruz Paraná é responsável pelo desenvolvimento de pesquisas, a prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais, a fabricação de vacinas, medicamentos, reagentes e kits de diagnóstico, o ensino e a formação de recursos humanos, a informação e a comunicação em saúde, ciência e tecnologia, o controle de qualidade de produtos e serviços e a implementação de programas sociais. O evento de segunda-feira (4), será às 18 horas, no plenário.

Cigarros eletrônicos

O uso de cigarros eletrônicos preocupa não só operadores do sistema de segurança pública, mas de profissionais da saúde e da educação e ganha atenção também do Poder Legislativo. Por isso, será organizada, na próxima quarta-feira, uma audiência pública, às 14 horas, no plenário, para tratar sobre os riscos do uso desse produto proibido especialmente pelas crianças e adolescentes. O proponente é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência, deputado Estadual Evandro Araújo (PSD).

Zequinha e Tampinha

Uma nova parceria será anunciada na próxima semana. O autor Nilson Müller, criador do personagem das figurinhas “Zequinha”, estará no Grande Expediente para falar do apoio ao Programa Tampinha Paraná. A iniciativa é desenvolvida pelo Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa do Paraná, presidido por Rose Traiano, e visa incentivar a coleta de tampinhas de plástico promovendo a solidariedade e a sustentabilidade. O proponente do evento, às 14h30, no plenário, é o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD).

Imigração Japonesa

Uma sessão solene vai celebrar, na terça-feira (5), os 129 anos das Relações Diplomáticas Brasil e Japão. O marco das relações entre os dois países foi estabelecido exatamente nesta data, 5 de novembro de 1895, quando os governos do Brasil e do Japão firmavam, em Paris, o Tratado de Amizade, de Comércio e de Navegação. Treze anos depois, chegavam as primeiras 165 famílias japonesas, no navio Kasato-Maru, no porto de Santos.

A iniciativa também é da deputada Maria Victoria e ocorre no plenário, às 18h30, com a presença do cônsul-geral do Japão em Curitiba, Yasuhiro Mitsui; do cônsul adjunto, Oiwa Rei, e de representantes de diversas entidades da cultura nipo-brasileira.

Polícias Civis

A Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis e seus reflexos no Paraná será debatia na Assembleia. Sancionada em setembro, a nova legislação já foi implementada em outros estados e estabelece normas padronizadas, incluindo aspectos como estrutura organizacional e critérios para promoções, que anteriormente variavam entre as unidades federativas.

A iniciativa é do líder do Bloco de Segurança Pública da Assembleia, deputado Delegado Tito Barichello (União), ao lado dos deputados Delegado Jacovós (PL), Ricardo Arruda (PL), Soldado Adriano José (PP) e deputada Flávia Francischini (União). A audiência pública será na quarta-feira (6), às 14 horas, no Plenarinho.

Cartilha

A Assembleia Legislativa receberá o lançamento do “Guia Prático para Implementar Parlamentos Jovens em Câmaras Municipais no Paraná”, uma cartilha que visa orientar câmaras municipais de todo o estado na criação de projetos de parlamentos jovens. O evento contará com palestras de especialistas que possuem experiência direta em projetos de parlamentos jovens, oferecendo uma visão prática e teórica sobre o impacto e a metodologia para a criação desses programas em câmaras municipais.

Entre os palestrantes estará Edson Gil Santos Jr., autor do guia, que compartilhará os objetivos e as estratégias delineadas no documento, destacando a importância de uma educação política fundamentada para o fortalecimento da democracia. Promovido pela Escola do Legislativo, o lançamento será na terça-feira (5), às 9 horas, no Auditório Legislativo