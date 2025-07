Aumento de casos de SRAG motiva Toledo a contratar clínicos gerais via PSS

Toledo - Diante da crescente quantidade de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Paraná, o Município de Toledo lançou um processo seletivo simplificado (PSS) para reforçar sua rede de atendimento médico. A medida visa preencher duas vagas de clínico geral para atuação emergencial, em conformidade com a Resolução nº 1014/2025, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que declarou “Estado de Alerta em Saúde Pública” em todo o território paranaense.

O edital do PSS nº 01/2025 foi divulgado na edição de terça-feira (8) do Órgão Oficial e prevê contratação imediata para duas cargas horárias distintas: uma de 20 horas e outra de 30 horas semanais. Os profissionais selecionados serão contratados de forma temporária e atuarão diretamente no enfrentamento à SRAG e também cobrir afastamentos prolongados de outros servidores.

Inscrições

As inscrições estarão abertas entre os dias 16 de julho e 1º de agosto. Os interessados podem optar por duas formas de participação: presencialmente, no setor de Protocolo, localizado no hall de entrada do Paço Municipal Alcides Donin (Rua Raimundo Leonardi, 1586 – Centro), ou pela internet, acessando o site www.toledo.pr.gov.br/servicos/protocolo_online, onde devem anexar os documentos exigidos em versão digitalizada.