Julho Amarelo: Cascavel alerta para o enfrentamento às hepatites virais

Em Cascavel , os testes rápidos e as vacinas contra hepatites B e C estão disponíveis gratuitamente pelo SUS em todas as unidades de saúde, com atendimento simples, rápido e seguro. Os exames também podem ser feitos no Cedip, localizado na Rua Cuiabá, 2340, de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h. Em caso de diagnóstico positivo, o paciente é encaminhado imediatamente para início do tratamento.

Dranka reforçou que o diagnóstico precoce é essencial para conter a evolução da doença e salvar vidas. “No caso da hepatite C, os avanços no tratamento já garantem índices de cura de até 98%, desde que o paciente inicie o acompanhamento médico assim que identificado”, destacou. Além da testagem e da vacinação, a prevenção envolve o uso de preservativos, não compartilhar objetos que possam ter contato com sangue e a realização de exames durante o pré-natal, especialmente por gestantes e seus parceiros.

Dados da Sesau apontam que, entre 2015 e 2025, foram registrados 2.004 casos de hepatite B e 701 de hepatite C em Cascavel . O público mais atingido é composto por homens com mais de 30 anos. A vacina contra a hepatite B está disponível gratuitamente em toda a rede municipal e pode ser tomada em qualquer idade. Já os testes rápidos para hepatites B e C são oferecidos nas unidades básicas de saúde e no Cedip. Em caso de resultado positivo, o paciente é encaminhado para investigação mais detalhada e, se necessário, para início do tratamento.

Paraná

No Paraná, dados do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) do Ministério da Saúde indicam que, entre 2019 e 2025, foram registrados 846 casos de hepatite A, 7.288 de hepatite B, 5.069 de hepatite C e 424 em gestantes. No mesmo período, foram contabilizados 608 óbitos relacionados às hepatites virais no estado. Esses números reforçam a necessidade de vigilância constante e de atuação integrada em todas as regiões do Paraná.

A maioria dos casos de hepatite A ocorreu em pessoas com idade entre 20 e 34 anos, sendo 71,9% do sexo masculino. Já os casos de hepatites B e C concentram-se nas faixas etárias de 35 a 49 anos e de 50 a 59 anos, respectivamente, também com predominância masculina. Em 2024, um surto de hepatite foi registrado em algumas cidades do Paraná. A Sesa, em parceria com os municípios, coordenou uma campanha de vacinação voltada à população vulnerável, o que possibilitou o controle rápido da doença e o retorno à curva endêmica.

Campanha nacional

No Brasil, o Julho Amarelo foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2019 como estratégia de mobilização nacional para o enfrentamento às hepatites virais. As doenças, que afetam o fígado, são muitas vezes silenciosas e, quando não tratadas, podem evoluir para cirrose ou câncer hepático. Estima-se que cerca de 400 milhões de pessoas no mundo convivam com infecções crônicas pelos vírus B ou C. Em 2024, o Brasil registrou 11.166 casos de hepatite B e 19.343 casos de hepatite C.

O Ministério da Saúde lançou a campanha “Um teste pode mudar tudo”, para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento. O novo Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais aponta uma expressiva redução da mortalidade causada pela doença nos últimos dez anos, mas ainda destaca a necessidade de ampliar a testagem e a adesão ao tratamento, principalmente nos casos de hepatite B.