Cascavel recebe sete novas ambulâncias para reforçar a frota da saúde

Cascavel - A frota de saúde pública de Cascavel acaba de ser ampliada com a chegada de sete novas ambulâncias, entregues nesta quinta-feira (10). A iniciativa é fruto da articulação entre o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, e a Prefeitura de Cascavel, por intermédio do deputado estadual Oziel Luiz, o Batatinha.

O prefeito Renato Silva destaca que essa conquista vai garantir mais segurança e conforto para quem depende do serviço público de saúde.

“Essas ambulâncias vão facilitar a vida das pessoas que usam, vão estar mais confortáveis. Com veículos novos, a gente evita gastar tanto dinheiro com manutenção e garante mais agilidade no atendimento. Isso é gestão eficiente. Cada um cumpre sua missão: o deputado representa, o governo executa, e nós aqui aplicamos. Isso evita, inclusive, custos com viagens a Brasília, porque temos representantes que lutam pelas demandas daqui”, disse.

As ambulâncias serão incorporadas ao setor de transporte sanitário do município, que atualmente conta com 13 veículos. Segundo o secretário de Saúde, Ali Haidar, a previsão é chegar a um total de 22 ambulâncias até o fim do ano, com a aquisição de mais unidades. Além disso, duas dessas viaturas ficarão em reserva técnica, como forma de garantir continuidade nos atendimentos em caso de sinistros ou imprevistos.